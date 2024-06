Êta Trem Bão! Cultura mineira recheia arraial do Shopping ABC

Chegou o momento de separar a camisa xadrez e se preparar para se divertir nas tradicionais festas juninas! Por isso, o Shopping ABC transforma seus corredores em um grande evento itinerante inspirado em um arraial da cultura mineira, com a temática “Êta Trem Bão!”.

Ao longo de três finais de semana, de 15 a 30 de junho, sempre aos sábados e domingos, o público pode participar de uma programação gratuita para toda família, diante de um divertido trem cenográfico que percorre os corredores do shopping para interagir com adultos e crianças. Cada ‘vagão’ desse trem temático representa uma brincadeira tradicional da festa junina e ainda traz com ele dois personagens especiais e muito característicos desta época: a Pamonha e o Curau.

Entre as brincadeiras estão o ‘Vagão Caipirizador’, uma estação na qual as crianças podem se caracterizar como caipirinhas, com maquiagem, pintura de bigodes, fitas coloridas entre outros adereços; a ‘Pescaria’, a tradicional brincadeira onde os pequenos podem mostrar suas habilidades pescando e ganhando prendas; o ‘Chapéu do Caipira’, que representa uma brincadeira de argolas, onde os participantes precisam arremessar chapéus de palha e conseguir encaixá-los nas cabeças dos personagens e por fim, o ‘Prato do Mineiro’, uma atividade mais focada nos adultos, que precisam desvendar a ordem certa das guloseimas mineiras em uma divertida competição entre casais.

“Preparamos uma experiência diferente para nossos clientes que, além de se divertirem com a programação, vão mergulhar na cultura mineira de uma forma lúdica e especial. A cultura de Minas Gerais é marcada pela hospitalidade, simplicidade e alegria, então vamos trazer essa energia contagiante de seu povo nas características da atração e dos personagens dessa festa”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

A atração acontece nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho, em três sessões diárias, às 14h, 16h e às 18h.

Serviço

Festa Junina Itinerante Shopping ABC 2024 – ‘Êta Trem Bom!’

Datas: 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 de junho de 2024 (sábados e domingos)

Horários: 14h, 16h e 18h. Com 50 minutos de duração cada.

Evento gratuito