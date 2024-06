Estudo científico indica que adoçante aumenta o risco de doença cardiovascular 

Diante de novo estudo realizado sobre o Xilitol, adoçante amplamente utilizado, especialmente por pessoas que seguem dietas alimentares restritivas, a Dra. Elaine Dias JK, PhD em endocrinologia pela USP e metabologista, enfatiza a necessidade de reavaliar seu consumo. “Uma pesquisa publicada neste mês na revista científica European Heart Journal mostra a associação do Xilitol com risco quase dobrado de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e morte. Resultados que alertam para reconsiderar o uso de bebidas açucaradas e adoçadas com xilitol. Alternativas mais seguras, como água, chá ou café sem açúcar, devem ser priorizadas para reduzir o risco de problemas cardiovasculares”, afirma a médica.

Ela explica que o xilitol é um adoçante menos calórico, utilizado em produtos com baixo teor de açúcar, como gomas de mascar e pastas de dente. O estudo, conduzido pelo Centro de Diagnóstico e Prevenção Cardiovascular do Cleveland Clinic Lerner Research Institute, envolveu a administração de uma bebida típica contendo xilitol a voluntários saudáveis. Os resultados mostraram que os níveis de xilitol no sangue dos participantes aumentaram em até 1.000 vezes. Em comparação, o consumo de açúcar comum eleva os níveis de glicose no sangue em apenas 10% a 20%.

A Dra. Elaine acrescenta que pesquisas adicionais em laboratório e em modelos animais indicaram que o xilitol pode aumentar a propensão das plaquetas sanguíneas a coagular. Esses coágulos podem se deslocar para o coração, causando ataques cardíacos, ou para o cérebro, resultando em derrames. “O estudo observou mudanças no comportamento plaquetário mesmo após o consumo de uma quantidade modesta de xilitol, equivalente a uma porção típica de bebida diária. É muito sério para a saúde”, complementa a médica PhD em endocrinologia.

Como alternativas ao xilitol, a Dra. Elaine sugere algumas opções saudáveis e seguras. São elas:

– Água: a melhor escolha para hidratação sem riscos adicionais.

– Chá sem açúcar: oferece benefícios antioxidantes e pode ser consumido quente ou frio.

– Café sem açúcar: uma opção popular que pode ser apreciada de várias maneiras.

– Frutas frescas: naturalmente doces e ricas em fibras, vitaminas e minerais.

– Mel: uma alternativa natural ao açúcar, embora deva ser consumido com moderação.

– Stevia: um adoçante natural que não eleva os níveis de glicose no sangue.

A Dra. Elaine também recomenda que as pessoas considerem o uso de adoçantes artificiais em pequenas quantidades, como a sucralose, que não apresentou nenhuma associação a riscos significativos de coagulação sanguínea. “Ela possui baixo impacto glicêmico, pode ser utilizada em cozimentos e assados sem perder seu poder adoçante, é aprovada por diversas agências de saúde ao redor do mundo, incluindo a FDA (Food and Drug Administration) nos Estados Unidos e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Brasil. Porém, ainda assim a sucralose deve ser utilizada com moderação”, ressalta a endocrinologista.

A Dra. Elaine explica que o uso de adoçantes artificiais deve ser feito apenas quando necessário e em pequenas quantidades. “É importante diversificar as fontes de doçura, combinar o uso de adoçantes artificiais com outras alternativas naturais, como frutas frescas. E sempre monitorar a saúde, ficar atento a qualquer reação adversa, assim como consultar um profissional de saúde regularmente”, conclui a médica especialista.

De acordo com previsões da American Heart Association, cerca de 61% dos adultos americanos terão doenças cardiovasculares até 2050. Reduzir a atividade de coagulação é essencial no tratamento cardiovascular, e qualquer aumento na coagulação plaquetária é alarmante.

Sobre a Dra. Elaine Dias JK

A Dra. Elaine é PhD em endocrinologia pela USP, também é membro ativo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, onde foi professora no curso de USG de Tireoide. Em sua clínica-boutique na Oscar Freire, atua com uma equipe de profissionais multidisciplinares em um espaço acolhedor e humanizado, com tecnologias de última geração. É uma das poucas no Brasil a realizar o exame de epigenética, que permite a personalização do tratamento com a orientação de dieta e atividade física ideal para cada paciente, apontando os melhores caminhos para resultados mais efetivos.

Site: www.elainedias.com.br