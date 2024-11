Estudantes do SESI-SP brilham na OBR 2024

Os alunos do SESI-SP foram destaque na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e RoboCup 2024, realizada de 11 a 16 de novembro, em Goiânia (GO). Com três títulos de campeões, um prêmio especial e vagas garantidas para o torneio internacional da RoboCup 2025, as equipes somaram quatro medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

“Estamos extremamente satisfeitos com os resultados obtidos este ano. O desempenho dos nossos alunos superou as expectativas, e ficou evidente o progresso dos estudantes nas diversas modalidades disputadas pelo SESI-SP”, comemorou Daniele Ortiz Bonicio, coordenadora técnica educacional.

Ela também destacou a capacidade de adaptação e inovação das equipes, que conseguiram desenvolver projetos, robôs e programações complexas e criativas em um curto período de tempo. “A ampliação para novas modalidades não só enriqueceu o aprendizado, mas também revelou talentos que antes não eram explorados. A dedicação e o entusiasmo dos alunos foram inspiradores, e estamos muito orgulhosos do trabalho que todos realizaram”, ressaltou.

Na modalidade OBR Artística, os estudantes mostraram criatividade ao unir tecnologia e performance com robôs. No nível 1, o time Cyber Wolves, da Escola SESI de Pederneiras, foi o campeão, e a unidade escolar de Batatais, a Techtais, ficou em terceiro lugar. No nível 2, o SESI conquistou o ouro com a equipe Hortobots, de Hortolândia, e a prata com o time Pardobots, de Santa Cruz do Rio Pardo. Ambas representarão o Brasil no Mundial da RoboCup 2025, que ocorrerá em Salvador (BA), entre 15 e 21 de julho.

Na modalidade OBR Resgate, voltada para robôs autônomos que simulam operações de salvamento em cenários de desastre, a equipe Apex, de Araras, conquistou o vice-campeonato. O time FranRobots, da Escola Sesi de Franca, garantiu o terceiro lugar. Ambas também estarão na RoboCup 2025.

Outro destaque foi a equipe Biotech, da Escola SESI de Barra Bonita, que brilhou na modalidade Soccer Lightweight da RoboCup Júnior. Com robôs programados para jogar futebol, eles conquistaram o ouro e uma vaga no torneio internacional.

Além disso, o prêmio especial SuperTeams foi conquistado pela Escola SESI de Pederneiras em parceria com uma equipe do Espírito Santo. Nessa categoria, os times colaboraram para resolver desafios adicionais da modalidade Artística.

Outras escolas do SESI-SP também se destacaram, como Itu (ScoobyItú), Cruzeiro (Challengers) e Andradina (BeeBotics), que demonstraram talento e dedicação em suas apresentações.

As conquistas reforçam o compromisso do SESI-SP em promover a educação tecnológica e inspirar novas gerações para desafios globais em robótica e inteligência artificial.

O supervisor técnico educacional, Caio de Godoy Camargo, afirma que neste ano, o SESI-SP optou por ampliar as possibilidades de participação nos torneios de robótica, diversificando as modalidades e promovendo o desenvolvimento de múltiplas competências nos estudantes.

“Considerando o amplo e diversificado universo de habilidades que a robótica abrange, expandimos nosso foco de quatro para oito modalidades. Essa iniciativa foi prontamente acolhida pelas escolas, que enfrentaram o novo desafio com entusiasmo. Independentemente dos títulos conquistados, como no Soccer e na OBR Artística, reconhecemos que as unidades escolares evoluíram ao adotar uma visão mais abrangente da robótica, reforçando o propósito do nosso lema: ‘Muito Mais Que Robôs’”, explicou.