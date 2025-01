Estudantes do programa Prontos Pro Mundo iniciam intercâmbio no Reino Unido

Na manhã desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, os primeiros 38 alunos do programa Prontos Pro Mundo, uma iniciativa inovadora da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), embarcam rumo ao Reino Unido. Esta ação faz parte de um projeto mais amplo que visa enviar, até o final deste semestre, 1.000 estudantes para diversos países de língua inglesa, incluindo Nova Zelândia, Canadá e Austrália.

Com uma duração de três meses, o intercâmbio proporciona aos participantes a oportunidade de viver em casas de família, promovendo assim uma imersão cultural que busca ampliar o conhecimento sobre as tradições e costumes locais.

Os estudantes devem chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta quinta-feira, com check-in programado a partir das 11h, onde encontrarão a equipe da Seduc-SP no terminal 2 para orientações e suporte.

Entre os adolescentes que embarcam está Jheniffer Vitoria Pereira da Silva, oriunda de Pirassununga. A jovem expressou sua ansiedade e entusiasmo: “Estou super ansiosa, confesso que é uma experiência única. Quero conhecer muitas pessoas e dar orgulho à minha família”, afirmou.

Um novo grupo de estudantes está previsto para embarcar na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro. Miguel Jardin Santos, residente em Ribeirão Preto, será um dos participantes. Sua mãe, Ruth Oliveira Jardin Santos, enfatizou a importância do programa: “Vejo o Prontos pro Mundo como um reconhecimento do empenho desses estudantes. É uma valorização da educação pública e uma oportunidade que enriquecerá a trajetória deles em busca do conhecimento”.

Os próximos embarques estão agendados para os destinos Nova Zelândia, Canadá e Austrália entre os meses de janeiro e abril. Em breve, a Secretaria da Educação anunciará a lista dos 500 alunos selecionados para participar do intercâmbio no segundo semestre.

Preparativos Finais

No dia 7 de janeiro, a equipe do programa realizou uma última transmissão ao vivo para fornecer informações cruciais aos estudantes sobre documentos e itens essenciais que não podem ser esquecidos antes da viagem. Isso inclui RG, passaporte, autorizações para viagens nacionais e internacionais e cópias dos documentos dos responsáveis.

Todos os participantes já receberam seus cartões internacionais e receberão vestimentas adequadas para o clima do país antes do embarque. Além disso, foram informados sobre os limites de bagagem e regulamentos para transporte de medicamentos, além de serem lembrados da necessidade de adaptadores de tomada compatíveis com os padrões locais.