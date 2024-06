Estudantes do Ensino Fundamental de Diadema lançam podcasts sobre bullying

Serão lançados, na manhã da próxima sexta (14/06), os 27 podcasts e um videocast em libras produzidos pelos estudantes dos grêmios curumins da rede municipal de ensino de Diadema. Os episódios, gravados durante o mês de maio nos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, estarão disponíveis para audição nas plataformas Spotify e YouTube.

O lançamento ocorrerá no auditório do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro, sede da Secretaria de Educação do município, e contará com a presença do Prefeito José de Filippi Júnior e da secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, entre outras autoridades, professoras, diretoras e representantes dos grêmios curumins.

Com o tema “Que história é essa de bullying”, o projeto envolveu 36 turmas de 18 escolas e cerca de 500 estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Em abril, as crianças passaram por oficinas formativas, definiram temas e aprenderam a elaborar os roteiros para as gravações. Por meio da técnica de sociodrama, eles reproduziram situações do seu próprio cotidiano relacionadas à prática de bullying e cyberbullying, desenvolveram os roteiros e ensaiaram com a ajuda dos professores e da equipe da Secretaria de Educação.

Para Elisabete Marques, coordenadora do Núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação, a discussão sobre bullying estimula o respeito às diferenças e toca em um assunto que afeta os estudantes na escola, na família e na comunidade. “Estamos aprofundando o tema do ano passado, que foi ‘Cultura de Paz’, em linha com a sugestão de várias diretoras de escolas e também pela sanção, pelo Governo Federal, da lei nº 14.811, que desde janeiro de 2024 inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal, tornando a prática crime.”

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, reforça a importância do tema dizendo que, para a criança, o bullying é a pior forma de violência, por isso é importante tratar a questão nas escolas. “O podcast é muito positivo, porque permite que eles mesmos proponham soluções para o problema. Eles são ouvidos, são os protagonistas do processo. Nós entendemos que o bullying é a semente de uma cultura de violência, por isso é papel de todos nós combatê-lo e ajudar a criar uma cultura de paz, com adultos mais conscientes”.

Serviço:

Lançamento dos podcasts sobre bullying – Grêmios Curumins de Diadema

14 de junho de 2024, sexta-feira, às 10h.

Local: Auditório do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro. Avenida Alda, 831 – Centro