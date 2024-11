Estudantes de SP fizeram 136 milhões de exercícios na preparação para o Provão Paulista, Enem e outros vestibulares

Os alunos do terceiro ano do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo demonstraram um engajamento expressivo na plataforma Prepara SP em 2024, realizando aproximadamente 136,2 milhões de atividades. Este número representa quase o dobro das atividades completadas no ano anterior, que totalizaram pouco mais de 80 milhões. A ferramenta, desenvolvida em parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e o curso online “Me Salva”, oferece simulados, exercícios e recursos didáticos para auxiliar os estudantes na preparação para exames como o Provão Paulista Seriado e o Enem.

Com mais de 3.500 aulas disponíveis, cada uma com duração entre 10 e 15 minutos, a plataforma disponibiliza materiais de apoio escritos, visando facilitar a compreensão e revisão dos conteúdos abordados. Embora o uso da Prepara SP não seja obrigatório, dos mais de 300 mil alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio da rede estadual, 266 mil acessaram a ferramenta ao longo do ano.

Na cidade de São Paulo, todos os estudantes da Escola Estadual Alexandre von Humboldt, localizada na Lapa, utilizaram a plataforma intensivamente, respondendo a um total de 81,3 mil questões. Diogo Santos, um estudante de 18 anos que deseja cursar educação física ou letras, destaca a utilidade do Prepara SP na sua preparação para o Enem: “A ferramenta me ajudou muito porque muitos conteúdos estavam alinhados com o que caiu na prova”. Já Felipe Rodrigues, também de 18 anos e aluno da Escola Estadual Romeu de Moraes, na Vila Ipojuca, enaltece a plataforma por fornecer uma análise detalhada de seu desempenho nos estudos.

Neste ano, além das funções educacionais tradicionais, a Prepara SP inovou ao oferecer depoimentos inspiradores de ex-alunos que obtiveram êxito acadêmico após sua aprovação no Provão Paulista. Essa iniciativa busca motivar os atuais alunos através de exemplos reais de sucesso.

Os estudantes que participaram do Provão Paulista têm até 29 de novembro para registrar suas opções de cursos preferenciais no portal oficial. Cada aluno pode escolher até oito cursos diferentes nas instituições parceiras: USP, Unesp, Unicamp e Fatecs. Além disso, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) também é uma opção para esses alunos, com início das aulas previsto para o segundo semestre de 2025. Em março do próximo ano, haverá uma nova fase para escolha de vagas destinadas aos alunos aprovados no Provão que ainda não estiverem matriculados em faculdades públicas paulistas.