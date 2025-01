Estudantes de Etecs destacam-se na classificação do Provão Paulista

“Quero honrar a promessa que fiz ao meu avô, que já não está mais aqui para me ver realizar o sonho de carregar o sobrenome dele em um jaleco e me tornar a primeira médica da família”, comemora Lavínia de Oliveira Braga, formada no Ensino Médio integrado ao Técnico em Nutrição e Dietética da Escola Técnica Estadual (Etec) Mandaqui, localizada na zona norte da Capital. Ela está entre os mais de 1,4 mil estudantes das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) que chegaram ao Ensino Superior por meio do Provão Paulista Seriado 2025.

Pelo segundo ano consecutivo o modelo de avaliação do Governo de São Paulo permite acesso direto de alunos da rede pública a cursos superiores gratuitos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e das universidades estaduais. “É uma oportunidade importante para nossos jovens darem continuidade aos estudos, em busca de uma carreira de sucesso. Pode ser o primeiro passo para um futuro muito promissor”, avalia o diretor-superintendente do CPS, Clóvis Dias.

Das 1.417 vagas reservadas para as Etecs nesta primeira chamada, os alunos conquistaram 681 nas Fatecs, 381 na Universidade de São Paulo (USP), 257 na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e 98 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os etecanos garantiram lugar nos cursos mais concorridos do processo seletivo, além de entrarem em algumas das carreiras mais tradicionais.

“Esses resultados são fruto da qualidade da educação profissional oferecida nas unidades de ensino do CPS. A cada semestre, nossos alunos demonstram estar preparados para se destacar tanto no mercado de trabalho como na vida acadêmica”, ressalta o vice-diretor-superintendente do CPS, Maycon Geres.

O CPS contabilizou, nas três universidades públicas paulistas, 11 aprovações em Medicina, 16 em Odontologia, 22 em Direito e 161 nas Engenharias. Nas Fatecs, destaque para os cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com 66 aprovados, e Gestão Empresarial, com 60 – veja ao final relação de aprovados em cursos com grande concorrência.

A Lavínia, por exemplo, vai realizar o sonho do avô e dela mesma fazendo Medicina na USP. “Quero ser capaz de salvar vidas usando meus conhecimentos para o bem, sempre visando ajudar o próximo da maneira mais humana possível”, comenta.

Muita concorrência

Curso mais concorrido do Provão Paulista Seriado 2025, Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Fatec Americana superou 798 candidatos por vaga. Arthur Terassi Dantzger, formado no Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas na Etec Ferrucio Humberto Gazzetta, localizada em Nova Odessa, já se matriculou no primeiro dia.

“Escolhi a opção mais próxima da área de que já tinha conhecimento e familiaridade”, explica Arthur. Ele conta que a conquista é fruto de muito estudo online e do acompanhamento dos professores da Etec. “Principalmente minha professora de biologia, que me ajudou com a matéria que eu tinha mais dificuldade, e a de português, que me ensinou muito bem a fazer redações.”

Na USP, a turma com maior demanda foi Psicologia no campus Butantã, na Capital, com 786,4 c/v. “Não imaginava que seria tão concorrido assim”, diz Guilherme de Souza Viana, também da Etec de Nova Odessa, aprovado na graduação. “Tenho muito interesse em entender a complexidade do comportamento humano. Além disso, acho que o conhecimento na área pode ser muito útil para minha própria vida.”

Formado no Ensino Médio integrado ao Técnico em Edificações na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, de Jundiaí, Lukas de Araújo Silva também optou por um curso em área semelhante à área que estudou na Etec. Para concretizar o sonho de cursar Arquitetura e Urbanismo na Unicamp, ele enfrentou uma concorrência de 514,7 c/v.

A rotina de estudos para conquistar a vaga foi intensa, uma vez que durante um ano e meio, além do curso integral, Lukas fez o técnico em Segurança do Trabalho na mesma unidade. “Tinha que estudar no período entre os cursos, pelo celular mesmo. Depois que concluí o técnico estudava em casa, à noite.”

Já Luis Sousa Mota, ex-aluno da Etec João Belarmino, de Amparo, foi aprovado no curso mais concorrido da Unesp: Administração no campus de Jaboticabal teve 478,8 c/v.

Uma longa Viagem

Em breve, Lorena Gotardo Silva deve transpor os 354 km que separam Batatais da Capital. Ela ingressa no curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP) depois de cursar o Ensino Médio com itinerário formativo em Exatas e Engenharia na Etec Antônio de Pádua Cardoso.

“Minha rotina de estudos era intensa”, conta a estudante, que frequentava a Etec de manhã e, à tarde, trabalhava na papelaria da família, inclusive aos sábados. “Eu estudava lá mesmo, fazia várias redações e exercícios”, lembra.

Ela sabe que se esforçou, e reconhece o apoio da família, dos amigos e dos professores da Etec. “Entrar na USP sempre foi minha meta”, diz. “Sei que o curso será puxado, mas gratificante”.

Muitos engenheiros

As diversas modalidades de cursos de Engenharia foram as que mais atraíram os etecanos, com 161 aprovações. Um deles é Miguel Castilho, que já se prepara para cursar Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas de Energia e Automação, na USP de São Carlos, em período integral. Miguel se formou na Etec Vereador e Vice-prefeito Sérgio da Fonseca, em Ibitinga, no Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração.

“Fiz cursinho online e estudava também em casa”, conta o estudante, que acumulou sete medalhas em cinco olimpíadas de ciências – entre elas, a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). “Eu me esforcei”, diz, “mas meus pais me deram a oportunidade de focar 100% nos estudos”.

A engenharia entrou no radar do estudante pelo seu desempenho eficiente nas disciplinas da área. Mas não só. “A profissão oferece um bom retorno financeiro e um mercado de trabalho abrangente”.

Futura pesquisadora

“Estou muito feliz, pois passei para a minha primeira opção desde o segundo ano do Ensino Médio, quando uma professora da Etec me direcionou para um projeto de iniciação científica na Unesp de Sorocaba e me encantei pela área de pesquisa”, resume Isabela Barboza Rodrigues, se referindo ao curso de Ciências Biomédicas que ela vai começar a frequentar no campus Butantã da USP, na Capital.

A ex-aluna do Ensino Médio integrado ao Técnico em Química da Etec Rubens de Faria e Souza, de Sorocaba, diz que pretende se tornar uma pesquisadora. “Descobri que a área de Ciências Biomédicas desenvolve muita pesquisa sobre câncer e doenças genéticas, o que me interessa muito”, completa a estudante.



Confira no site do CPS o número de aprovados por Etec em cada instituição de Ensino Superior, a relação de convocados em cursos concorridos e mais fotos dos alunos.