Estudantes da EJA realizam formatura na Universidade Guarulhos 

Nos dias 25 e 26 de julho, 21 escolas da rede de Ensino Municipal realizaram a formatura de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na UNG – Universidade Guarulhos, no Anfiteatro F. As cerimônias fazem parte do Projeto Educare, que, em parceria com a Secretaria de Educação da cidade e a ONG QG Atitude Jovem, busca ampliar o relacionamento da Instituição de Ensino Superior (IES) com alunos do Ensino Médio e EJA, promovendo vivências acadêmicas.

Mais de 800 pessoas participaram desse importante momento na vida dos formandos. Dentre os presentes, a diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), Solange Turgante Abraão, e a representante do Departamento de Formação, Fabíola Moreira da Costa. Ambas elogiaram o empenho e a determinação dos estudantes ao longo de sua trajetória educacional.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, parabenizou os jovens e adultos pela conclusão dessa etapa e os aconselhou a não desistirem dos estudos. “É com entusiasmo que a Universidade Guarulhos participa das formaturas dos estudantes da EJA. Desejamos que a conclusão do Ensino Médio seja uma ponte para continuar essa jornada transformadora que a educação proporciona, abrindo novos caminhos e oportunidades profissionais”, enfatizou.