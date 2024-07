Estudante de Vinhedo é ouro em Olimpíada Internacional de Química

Lucas Nogueira Gilioti Loes, aluno da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Etapa Valinhos, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Química 2024 (IChO), o mais importante torneio estudantil internacional da disciplina.

Lucas tem 16 anos, é natural da cidade de Campinas e vive atualmente em Vinhedo, no interior de São Paulo. Nesta edição da IChO, o aluno do Etapa alcançou um feito inédito para o Brasil: ele ficou entre os 10 melhores estudantes no ranking geral da competição, com o melhor resultado de um brasileiro, o sexto lugar.

Em abril deste ano, Lucas já havia conquistado a medalha de bronze na 58ª Olimpíada Internacional de Química de Mendeleev (IMChO), realizada na cidade de Shenzhen, na China. Em 2023, o aluno também ganhou o ouro na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo (OQSP).

“O Lucas é um aluno que se dedica à Química desde cedo e é um prazer imenso ver que todo esforço que ele desempenhou ao longo de sua preparação olímpica foi recompensado. O aluno obteve um resultado excelente na prova experimental, o que foi fundamental para garantir o ouro na IChO”, comemorou Victor Chida, coordenador de olimpíadas de Química do Colégio Etapa.

Lucas competiu na IChO 2024 ao lado de outros três estudantes brasileiros. Além da medalha de ouro de Lucas, o Brasil também conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze nesta edição da Olimpíada Internacional de Química.

A IChO é o torneio estudantil de Química mais importante do mundo, que reúne anualmente os melhores estudantes da disciplina de diversos países. Nesta edição, compareceram mais de 350 estudantes, representando 89 países.