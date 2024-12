Estreia exclusiva de “A Última Sessão” no CineSesc celebra o cinema indiano

O premiado longa-metragem indiano A Última Sessão, dirigido por Pan Nalin, estreia no dia 12 de dezembro, com exclusividade no CineSesc, em São Paulo. (Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César).

No centro da história está o jovem Samay, de 9 anos, interpretado por Bhavin Rabari, que se apaixona pela mágica experiência de ver filmes e decide se tornar cineasta. Apesar da falta de recursos e dos desafios de sua realidade, Samay segue determinado a transformar sua paixão em profissão, oferecendo ao público uma narrativa de perseverança e sensibilidade. O elenco conta ainda com Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval e Paresh Mehta, que enriquecem a trama com interpretações autênticas e emocionantes.

Com lançamento nacional da CUP Filmes, o longa, que é considerado o “Cinema Paradiso” indiano, chega ao Brasil com prestígio internacional, com importantes prêmios, incluindo o National Film Award for Best Child Artist, atribuído a Bhavin Rabari por sua performance e o Satellite Award de Ator/Atriz Revelação. O longa também foi reconhecido com o National Film Award for Best Gujarati Feature Film, consolidando-se como um marco do cinema indiano contemporâneo.

Diretor em ascensão, Pan Nalin tem no currículo filmes premiados como “Samsara” (2001) – Melhor Primeiro Longa-Metragem no Festival Internacional de Cinema de Durban –, “Valley of Flowers” (2006) e “Angry Indian Goddesses” (2015). Seu quarto longa, “A Última Sessão”, é baseado em sua história pessoal e foi a indicação da Índia para concorrer à vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar, em 2023.

O CineSesc vem se destacando cada vez mais por exibir produções cinematográficas de alto valor artístico que, por vezes, ficam fora do circuito comercial. Essa ação reforça o compromisso da instituição em diversificar o acesso ao cinema e fomentar o interesse do público por narrativas de diferentes culturas e contextos.

Sobre a CUP Filmes:

Criada em 2018 pelos irmãos Ivan e Ilaine Melo, a CUP Filmes destaca-se na produção e coprodução de obras audiovisuais independentes, entre eles, os longas Alvorada, de Anna Muylaert e Lô Politi, A Mãe, de Cristiano Burlan, Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral, Baby, de Marcelo Caetano, entre outros.

Na distribuição, a CUP Filmes lançou obras como o documentário Tunga, o Esquecimento das Paixões, de Miguel De Almeida, o longa palestino Wajib – Um Convite de Casamento, de Anne Marie Jacir, o filme cubano El Último País, de Gretel Marín, em parceria com a produtora F64, A Mãe, de Cristiano Burlan, além de filmes clássicos como Contos das Quatro Estações, de Éric Rohmer, com o quarteto de filmes que forma a última série de um dos mais representativos cineastas da Nouvelle Vague Francesa

Programação com os horários no site: sescsp.org.br/cinesesc

Serviço:

Estreia do filme “A Última Sessão”, de Pan Nalin

Data: 12 de novembro de 2024

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César, SP

Ingressos: Segunda a Quinta, Mostras e Festivais – R$24,00 (inteira) / R$12,00 (meia) / R$8,00 (credencial Sesc). Sexta a Domingo – R$30,00 (inteira) / R$15,00 (meia) / R$10,00 (credencial Sesc)

Fica Técnica:

Título: A Última Sessão (EN: Last Film Show | IN: Chhello Show)

Direção: Pan Nalin

Roteiro: Pan Nalin

Produção: Pan Nalin, Dheer Momaya, Siddharth Roy Kapur, Marc Duale

Elenco: Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval, Paresh Mehta

Sinopse: Quando a magia dos filmes conquista o coração do jovem indiano Samay, de 9 anos, ele faz de tudo para realizar o seu sonho de se tornar um cineasta, sem saber das dificuldades que está prestes a enfrentar.

País: Índia, França, EUA

Ano: 2021

Duração: 110 min

Gênero: Ficção

Categoria: Drama