Estratégia de segurança pública de Tarcísio em SP recebe apoio de 53% da população

Um recente levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 14, revela que 53,1% da população brasileira manifesta apoio à estratégia de segurança adotada pela Polícia Militar de São Paulo, sob a administração do governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos. Em contraste, 25,7% dos entrevistados desaprovam essa abordagem, enquanto 21,2% optaram por não opinar.

A pesquisa abrangeu 2.018 pessoas em 164 municípios entre os dias 7 e 10 de janeiro, e destaca que no Sudeste o índice de aprovação atinge 60,4%, enquanto no Nordeste a taxa é de 46,1%. Essa aceitação ocorre em um contexto marcado por diversas denúncias de abusos cometidos pela PM paulista. Um incidente notório ocorreu em dezembro de 2024, quando um policial foi filmado arremessando um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo. Tal ato resultou na prisão do agente e no afastamento de outros treze envolvidos.

A percepção da violência policial

A pesquisa também avaliou a percepção dos cidadãos sobre a violência da PM em comparação com outras forças policiais do Brasil. Aproximadamente 33,8% dos participantes acreditam que a corporação paulista é mais violenta que as demais, enquanto 26,2% consideram a violência semelhante e 26,1% discordam dessa afirmação. Entre os episódios violentos mais comentados em 2024 estão o caso de um jovem baleado à queima-roupa na capital e a agressão ocorrida durante um velório em Bauru.

O secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, que foi nomeado por Tarcísio, enfrenta críticas substanciais e pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Contudo, o governador decidiu manter Derrite em seu posto.

Aprovação por gênero e faixa etária

Os dados da pesquisa ainda revelam disparidades significativas entre gêneros: enquanto 59,8% dos homens aprovam a gestão atual da PM, apenas 47,1% das mulheres compartilham dessa opinião. A faixa etária entre 16 e 24 anos se mostra como a menos favorável à política “linha dura”, com apenas 47,7% de aprovação. Em contrapartida, o maior suporte vem da faixa etária entre 35 e 44 anos, onde o índice alcança 58,2%.

Em relação aos índices de violência, foram contabilizadas 835 mortes em confrontos policiais em 2024, representando um alarmante aumento de 75% comparado a 2022 — último ano do governo anterior de João Doria — e um crescimento de 54% em relação a 2023, quando foram registradas 542 mortes.

No ano passado, sob a gestão do governador Tarcísio, houve a maior contratação de agentes para as forças de segurança em quatorze anos, totalizando cerca de 7.800 novos policiais, sendo 4.000 para a Polícia Militar. No entanto, o efetivo da corporação caiu quase 9% na última década, passando de 87.869 agentes em 2013 para apenas 80.037 em 2023, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Com questões relacionadas à segurança pública figurando como prioridade nas eleições previstas para 2026, Tarcísio indica sua intenção de buscar a reeleição no Estado. Além disso, ele também é considerado uma opção viável como candidato à Presidência da República pelo espectro político da direita.