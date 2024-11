Estoques do comércio em SP recuam em novembro após três meses de alta

O Índice de Adequação dos Estoques (IE) na cidade de São Paulo apresentou um recuo de 2,2% na transição de outubro para novembro, após três meses consecutivos de alta, conforme divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Apesar desse declínio mensal, quando comparado a novembro do ano anterior, o índice registrou um aumento de 2,2%.

No mês de novembro, a porcentagem de empresários que consideram seus estoques em situação adequada caiu para 56,8%, em relação aos 58% observados no mês anterior. Paralelamente, o número de comerciantes que percebem seus estoques como excessivos subiu ligeiramente de 23,6% para 23,8%. Já aqueles que avaliam seus estoques como insuficientes aumentaram de 18,1% para 19,3%.

Grandes X Pequenas Empresas

Analisando o desempenho por porte empresarial, observa-se que entre as grandes empresas houve uma melhora na percepção dos estoques adequados, passando de 69,2% em outubro para 75,3% em novembro. O percentual dessas companhias com estoque excedente reduziu-se de 17,6% para 12,4%, enquanto aquelas com estoque abaixo do esperado tiveram uma leve alta de 12,1% para 12,4%.

Por outro lado, nas pequenas empresas ocorreu uma diminuição na proporção dos que consideram os estoques adequados, reduzindo-se de 57,7% para 56,4%. Nesse segmento, as empresas com estoques superiores ao ideal aumentaram levemente de 23,7% para 24,1%, e as que classificam seus estoques como abaixo do necessário passaram de 18,3% para 19,4%.