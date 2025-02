Estima-se que mais 600 mil novos casos de câncer irão surgir no Brasil em 2025

O câncer é uma das doenças mais temidas pela população brasileira e mundial. Não por acaso, a União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), organização internacional mais antiga dedicada ao combate à doença, criou, através de uma campanha, o Dia Mundial do Câncer. O dia 4 de fevereiro passou a ser uma data de conscientização sobre o câncer e sobre os modos de lidar com ela.

A importância dessa iniciativa e, principalmente, dos debates que ela desperta é reforçada pelo constante aumento de incidência da doença no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), apenas em 2025, mais de 600 mil novos casos de câncer devem surgir no país.

Por outro lado, as discussões sobre a prevenção da doença podem ser uma ferramenta importante no controle do número de casos. Ainda segundo a instituição, ao menos 30% de todos os casos da doença podem ser evitados com mudanças no estilo de vida. Algumas iniciativas básicas, mas eficazes, na prevenção da doença são manter o peso corporal dentro de limites adequados, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, diminuir a ingestão de carnes processadas e praticar atividades físicas.

Tão importante quanto a prevenção são os cuidados com o paciente. O tratamento do câncer é, muitas vezes, um processo complexo. A baixa da imunidade, consequência de terapias de combate à doenças, por exemplo, torna o paciente muito mais frágil e suscetível a complicações.

Soluções adaptadas para cada paciente

Assim como o tratamento oncológico deve ser avaliado de acordo com cada caso, soluções adaptadas e personalizadas que auxiliem o paciente durante e até mesmo após o tratamento podem ser aliadas no processo de cura. A manipulação de remédios e suplementos desenvolvidos exclusivamente para um paciente oncológico pode resultar em melhorias no bem-estar e na adesão do tratamento convencional, que, evidentemente, é indispensável.

Dentre os mais de 100 tipos de câncer existentes, os mais recorrentes no Brasil, de acordo com o INCA, são de pele não melanoma, de mama e de próstata, respectivamente. É evidente que cada tipo de câncer e cada paciente necessita de cuidados específicos. A farmacêutica do Grupo Farmácia Artesanal, Lorena Maciel, explica que a manipulação de fórmulas permite a criação de soluções sob medida que atendam às necessidades específicas do paciente. É possível manipular de acordo com suas preferências, como sabor, forma farmacêutica e tipo de cápsulas. “Em relação ao câncer de pele, por exemplo, o uso do protetor solar é indispensável, e hoje, existe uma enorme variedade de formas farmacêuticas de fator de proteção solar (FPS), como em creme, em pó, em bastão ou até mesmo em cápsula. O protetor solar em cápsula tem ação complementar ao protetor solar tópico, já que é rico em ativos com ação anti-inflamatória e antioxidante, que protege a pele de dentro para fora, do envelhecimento precoce causado pelo sol”, afirma a profissional.

O segundo tipo de câncer mais comum do país, o de mama, apresenta, como qualquer outro, suas particularidades na fase de tratamento. Bloqueios hormonais recebidos por mulheres com esse diagnóstico podem ocasionar problemas em relação à função sexual, como o ressecamento e atrofia vaginal. Nesses casos, as farmácias de manipulação oferecem a possibilidade da personalização de medicamentos tópicos, que podem aliviar esses sintomas.

Em relação ao câncer de próstata, o mais recorrente entre os homens brasileiros, de acordo com o INCA, a manipulação oferece uma ampla opção de suplementos que o prescritor pode utilizar como adjuvante no tratamento proposto para cada paciente. “Podemos garantir que o manipulado seja livre de substâncias cujo paciente seja intolerante ou alérgico, como corantes, açúcares, conservantes, glúten e lactose”, acrescenta a farmacêutica.

Além de soluções específicas, os pacientes que passam pela radioterapia, por exemplo, podem sofrer com efeitos colaterais como inflamações e sensibilidade na área exposta à radiação. Complementando esse tratamento convencional e pensando no conforto do paciente oncológico, a Farmácia Artesanal, por exemplo, desenvolveu um creme de uso tópico contendo extrato seco de Boswellia serrata, um ativo vegetal amplamente reconhecido por sua potente ação anti-inflamatória. O produto é aplicado nas áreas da pele expostas à radioterapia para aliviar a dor e reduzir a vermelhidão.

A rede também está desenvolvendo um material científico exclusivo para apoiar os médicos no tratamento oncológico. O material reúne diversas fórmulas específicas para amenizar os efeitos colaterais das terapias contra o câncer. “Náuseas, mucosites e queda da imunidade são sintomas comuns de pacientes em tratamento, mas são também possíveis de serem administrados de forma mais confortável e tranquila através da manipulação personalizada”, completa Maciel.