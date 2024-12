Estão abertas as inscrições para Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval de SP 2025

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai elevar a Corte do Carnaval de São Paulo 2025, composta pelo Rei Momo, Rainha, Primeira e Segunda Princesas, Cidadã e Cidadão Samba. Candidatos interessados devem acessar o site http://www.spturis.com/carnavalinscricaocorte e se inscrever no período de 16/12/2024 a 02/01/2025.

Todos devem ser brasileiros e residir na capital paulista, ter idade mínima de 18 anos e máxima de 45 (para mulheres) e 60 (para os homens) até o final da eleição e Ensino Fundamental completo (antigo 1º grau ou ginásio). Além disso, não podem ter sido eleitos Rei Momo ou Rainha nas duas últimas edições (2023 e 2024).

No caso dos candidatos a Rei Momo, o peso mínimo segundo os requisitos é de 110 quilos. As candidatas que ficarem em segundo e terceiro lugares no concurso recebem o título de Primeira e Segunda Princesa, respectivamente. Cidadão e Cidadã Samba são escolhidos em outro processo, por uma comissão da União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp).

Conforme o regulamento, só podem participar da eleição os 10 (dez) primeiros candidatos ao título de Rei Momo e as 12 (doze) primeiras candidatas inscritas para o posto de Rainha.

Concurso

O evento da Eleição da Corte está previsto para acontecer no dia 24 de janeiro de 2025, na Fábrica do Samba (Av. Doutor Abraão Ribeiro, 505 – Barra Funda).

A premiação será feita de acordo com o posto:

Rei Momo e Rainha: R$ 21.000,00 cada

1ª Princesa: R$ 16.000,00

2ª Princesa: R$ 11.000,00

Cidadão e Cidadã Samba: R$ 3.000,00 cada

Documentos necessários para a inscrição:

Número da Cédula de Identidade (RG) ou CNH; Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF); Número do PIS/PASEP ou NIT; Endereço completo com CEP (Cidade de São Paulo);



No dia 06/01/2025, os candidatos deverão apresentar-se, pessoalmente, na sede da São Paulo Turismo, situada na Rua Boa Vista, 280 – 12º andar – Centro – São Paulo, Capital, munidos dos mesmos documentos originais acima relacionados e outros que constam no regulamento, que está disponível na íntegra e publicado no Diário Oficial do Município de (13/12/2024).