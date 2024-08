Estão abertas as inscrições da Expo CIEE 2024

Depois de quatro anos no modelo remoto, a Expo CIEE 2024 marca o seu retorno ao formato presencial. Os visitantes já podem garantir os ingressos para o maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina no portal https://www.expociee.com.br/. A edição acontece entre os dias 12 e 14 de setembro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, e prevê reunir 60 mil pessoas.

As caravanas têm área de inscrição exclusiva na página e o cadastramento acontece até o dia 06/09. No espaço, os responsáveis podem conferir as regras da modalidade e o passo a passo para a entrada dos grupos.

Futuro do Trabalho

Quem passar pelo evento terá oportunidade de realizar uma verdadeira imersão no futuro do mundo do trabalho, isso porque a Expo CIEE 2024 aliará entretenimento, capacitação e orientação acadêmica e profissional. Entre os serviços oferecidos, estão o espaço de “Vocação Profissional”, a “Oficina de Currículo” e “Simulação de Entrevistas de Emprego”.

O Palco Principal, por sua vez, promoverá 18 horas de conteúdo. Entre os nomes já confirmados, estão a apresentadora da CNN, Mari Palma, o ex-BBB e professor de Geografia, João Pedrosa, a atriz, apresentadora e internacionalista brasileira, Fernanda Concon e a artista sino-brasileira, Carol Wang. Ao marcarem presença, os visitantes ganharão certificado de horas complementares.

Para Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, o retorno ao formato presencial é uma resposta às demandas dos visitantes. “A Expo CIEE se transformou em um evento aguardado pelos jovens que desejam ingressar no mundo do trabalho, pois possibilita em um só ambiente o contato com nossos especialistas, oportunidades, instituições de ensino e entretenimento”, conta.

Expositores da Expo CIEE 2024

Master

LinkedIn

Banco do Brasil

Patrocinador Prata

Anhanguera (Grupo Cogna)

Patrocinador Bronze

TD SYNNEX

Expositores

Unisa

Anhembi Morumbi (Grupo Ânima)

Instituto PROA

Pravaler

Parceiro de Mídia

Folha de S. Paulo