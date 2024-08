Estafe de nova joia de Cotia aguarda proposta de renovação do São Paulo

O atacante Henrique Carmo, de 17 anos, aguarda uma proposta do São Paulo para renovar seu contrato com o clube, que atualmente vai até o fim de 2025.

O estafe de Henrique já conversa com o Tricolor desde abril, mas a renovação ainda não saiu. Até aqui ainda não existem propostas na mesa.

Os empresários do jogador foram chamados pelo São Paulo para uma reunião no início do mês. As partes conversam, e o clube ficou de enviar uma proposta.

Há otimismo de ambos os lados pela renovação. O jogador irá analisar os valores que serão oferecidos pelo Tricolor e dar uma resposta.

O entendimento é que o negócio começa a ficar mais difícil se as negociações invadirem o último ano de contrato do atleta. Henrique já é monitorado por gigantes da Europa. Bayern de Munique (Alemanha), PSV (Holanda) e uma equipe não revelada dos Emirados Árabes já demonstraram interesse.