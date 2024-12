Estado inaugura mais de 250 obras turísticas e impulsiona o setor com recordes de investimento

Em 23 meses de gestão, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo, inaugurou 250 obras de melhorias em acessos, construção de novos espaços de lazer e diversos equipamentos turísticos em mais de 100 municípios paulistas, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e a revitalização do turismo no Estado.

No período, o estado alcançou número recorde de transferências de recursos financeiros para os municípios, por meio do Departamento de Apoio aos Municípios Turísticos (DADETUR), superando os R$ 550 milhões, o maior montante registrado para o período nos últimos cinco anos.

As transferências têm o objetivo de fortalecer a capacidade dos municípios em desenvolver e promover seus atrativos, por meio de investimentos em infraestrutura turística, que geram e incrementam o fluxo turístico nas Estâncias e Municípios de Interesse Turístico do Estado.

“Com a inauguração de mais de 250 obras e recordes de transferências financeiras, estamos impulsionando o turismo em nosso Estado, gerando emprego, renda e tornando São Paulo um destino turístico cada vez mais atrativo e acessível para todos”, destaca Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Baixada Santista se destaca por investimentos em infraestrutura turística

A Baixada Santista, que inclui as estancias turísticas de Bertioga; Cubatão; Guarujá; Itanhaém; Mongaguá; Peruíbe; Praia Grande; Santos e São Vicente, se destaca como região com maior volume de recursos transferidos por meio do Dadetur para a melhoria da infraestrutura turística, fundamentais para impulsionar a revitalização e modernização de equipamentos turísticos, além de promover o fortalecimento da região como um dos destinos mais procurados por turistas nacionais e internacionais. No total, nos 23 meses de gestão a região recebeu R$ 124.142.545,17 em transferências do Governo por meio da Setur.

Estas entregas representam a recuperação de espaços públicos, melhorias na sinalização turística e a ampliação de opções de lazer e entretenimento. Com esses recursos, o governo estadual reforça seu compromisso com a Baixada Santista, garantindo não apenas o crescimento do turismo local, mas também a geração de empregos e o aumento da competitividade da região no cenário nacional e internacional.