Estado de SP registra o menor número de roubos em 24 anos em agosto

O estado de São Paulo registrou em agosto o menor índice de roubos desde 2001, quando iniciou a contabilização das ocorrências criminais. Os crimes seguem em queda, acompanhando a tendência registrada mensalmente neste ano. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No mês passado, foram 15.185 ocorrências de roubos, queda de 19,7% em comparação com agosto de 2023, quando foram registrados 18.901 casos. Em julho, essa modalidade de crime já havia tido a menor marca desde o início da série histórica em 2001.

Além disso, o estado teve queda nas ocorrências de roubos de veículos, de carga e de furtos no período.

Os roubos de veículos caíram 15% em comparação com agosto do ano passado, chegando a 2.398 boletins de ocorrência. O número é o segundo menor para o mês em 24 anos. Os de carga caíram 21,8% na análise, de 486 para 380 — menor marca desde 2004.

Os furtos em geral, que incluem os de carga (46.932), foram 5,5% menor em comparação aos casos registrados em agosto do ano passado. Os furtos de veículos oscilaram 2,7%, de 7.901 para 8.118.

Os dados em agosto reiteram o compromisso das polícias no combate aos crimes patrimoniais no estado. As ações preventivas e ostensivas, com o uso da tecnologia e sistemas de inteligência, impediram mais de 6,7 mil crimes patrimoniais no mês anterior.

Pela 5ª vez no ano, menor quantidade de homicídios

O número de mortes intencionais registradas no estado de São Paulo em agosto foi o menor da série histórica (iniciada em 2001).

A Polícia Civil contabilizou 196 homicídios dolosos em agosto, oito casos a menos na comparação com igual período de 2023. É a primeira vez na história que o índice fica abaixo dos 200 casos para o mês no estado.

Essa queda foi a quinta do ano para a modalidade criminosa. No comparativo, os meses de janeiro (215), março (227), abril (188) e junho (189) já haviam registrado as menores marcas mensais em 24 anos.

No primeiro semestre deste ano, 220 cidades do estado não tiveram ocorrências de mortes intencionais, o que equivale a um terço dos municípios.

Estupros em queda

As delegacias paulistas elaboraram em agosto 1.250 boletins de ocorrência de estupro, queda de 4,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em todo o estado de São Paulo, as Delegacias de Defesa da Mulher registraram 16 casos de feminicídios, três a menos em comparação com 2023.

No período, foram nove registros de latrocínios — roubos seguidos de morte —, o mesmo registrado na análise do ano anterior.

Mais presos e menos armas nas ruas

A produtividade policial no mês de agosto em todo o estado de São Paulo resultou no aumento do número de prisões, veículos recuperados e apreensões de armas de fogo ilegais que estavam em circulação.

O número de infratores detidos, seja em flagrante ou por mandados judiciais, foi de 17.088 no período. As forças policiais apreenderam em todo o estado 1.262 armas de fogo ilegais, sendo 17 fuzis.

A polícia também recuperou 4.491 veículos no mês, alta de 17,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior, e apreendeu 24,2 toneladas de drogas, entre maconha, cocaína, crack, entre outras drogas, no território paulista.