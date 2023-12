Estado de São Paulo tem mais de 15 mil vagas de emprego abertas

O Estado de São Paulo tem atualmente 15.736 vagas de emprego disponíveis pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

São 5.307 postos na capital paulista e na Grande São Paulo. Já no interior, há 9.150 oportunidades disponíveis, e no litoral, 1.279. Além da região metropolitana de São Paulo, destacam-se as regiões administrativas de Campinas, com 4.077 vagas; e a de Sorocaba, com 1.558.

Em seguida vêm as regiões do Vale do Paraíba, com 855 postos disponíveis; pela de Araçatuba, com 537; e Botucatu, com 426 oportunidades abertas.

Ao todo, são mais de 500 profissões com vagas disponíveis. As ocupações com o maior número de postos abertos são as de Auxiliar de Logística, Alimentador de Linha de Produção, Atendente de Lanchonete, Operador de Telemarketing Receptivo e Atendente de Lojas e Mercados.

Os números das oportunidades disponíveis são atualizados diariamente pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Além das vagas, os PATs também oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e a emissão da Carteira de Trabalho.

Para mais informações, você pode acessar o Portal do Governo de São Paulo, procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador mais próximo de você ou a prefeitura do seu município. Veja aqui todos os endereços dos PATs.