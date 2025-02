Estado de São Paulo puxa alta do setor de Serviços no país no ano de 2024

O estado de São Paulo teve o maior impacto positivo entre todas as unidades da Federação sobre o volume de serviços prestados no Brasil no ano de 2024. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de Serviços teve aumento de 3,1% no país no período. São Paulo, com a taxa positiva de 4,5%, exerceu o impacto mais importante entre os demais estados analisados.

Os dados mostram que São Paulo participa com 47,88% do total do volume de serviços prestados entre as 27 unidades da Federação do país.

Na comparação com dezembro de 2023, novamente o estado de São Paulo trouxe a contribuição positiva mais importante para o país, com aumento de 2,8%. No Brasil, a expansão do volume de serviços no Brasil foi de 2,4% na comparação interanual.

As empresas mais inovadoras, com grande receita, têm sede em São Paulo, como os serviços de tecnologia da informação, de agenciamento de espaços de publicidade nas mídias sociais, administração de cartões de desconto e de programas de fidelidade e intermediação de negócios por aplicativos e plataformas de e-commerce.

Atividades turísticas

No agregado especial dentro da pesquisa que analisa o desempenho das atividades turísticas, São Paulo (4,1%) teve o melhor desempenho do país em dezembro em relação a novembro. No país, o avanço foi de 2,8%.

Já no acumulado do ano, o estado novamente teve o melhor desempenho do país, com crescimento de 3,7%. No Brasil, o aumento foi de 3,5%.

Na comparação com dezembro de 2023, o crescimento foi de 11,5%, colocando novamente o estado em destaque, ante 9,5% de avanço no país.

Desempenho por setores

Veja abaixo a variação positiva das grandes atividades dentro do setor de Serviços no estado no ano de 2024:

Serviços profissionais, administrativos e complementares: 11,7%

Serviços de informação e comunicação: 6,2%

Serviços prestados às famílias: 5,3%

Outros serviços: 0,9%

Veja abaixo a variação positiva das grandes atividades dentro do setor de Serviços no estado em dezembro de 2024: