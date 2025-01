Presidente do IBGE Enfatiza Transformações em Meio a Crise com Servidores

Durante um evento realizado em Belém, na última segunda-feira (27), Marcio Pochmann, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abordou as mudanças significativas que a instituição está enfrentando, apesar das dificuldades atuais com seus servidores. O economista descreveu a transformação do IBGE como um processo que, embora não seja amplamente compreendido, é crucial para o futuro do órgão.

“O IBGE está passando por uma mudança importante, possivelmente comparável às transformações iniciadas na década de 1930”, afirmou Pochmann. Segundo ele, a meta é realizar um esforço coordenado para melhorar a precisão das informações fornecidas pelo instituto, o que é vital para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.

A declaração foi feita durante o lançamento do plano de trabalho para 2025, embora Pochmann tenha participado do evento por meio de videoconferência devido a questões de saúde. Em sua fala, ele lamentou não ter conseguido comparecer pessoalmente: “Por motivos de força maior, não pude me deslocar a tempo e estar presente nesse momento tão significativo”.

A crise interna no IBGE tem raízes em protestos liderados pela Associação dos Servidores do IBGE (Assibge), que começaram em setembro do ano anterior. A situação se agravou recentemente com a saída de quatro diretores, que alegam divergências com a gestão de Pochmann.

Um dos principais pontos de discórdia entre os servidores e a administração é a criação da fundação IBGE+, cuja estrutura foi elaborada sem consulta aos profissionais da casa. Os críticos argumentam que essa fundação permite parcerias com entidades privadas, levantando preocupações sobre possíveis conflitos de interesse.

No dia 15 de janeiro, Pochmann se manifestou sobre a fundação, afirmando que ela tem sido alvo de desinformação e criticando os ataques recebidos de ex-funcionários e sindicatos. Essa posição gerou revolta entre os técnicos do instituto, levando-os a assinar uma carta na qual expressam o clima deteriorado dentro da instituição e as dificuldades enfrentadas nas suas atividades diárias.

Além das críticas à fundação, os pesquisadores exigem mais diálogo em relação às decisões que afetam diretamente o trabalho no IBGE, como o recente fim do modelo integral de trabalho remoto.

Pochmann elogiou os colaboradores do IBGE, destacando a “qualidade inquestionável” dos servidores e reafirmando que as metodologias adotadas estão alinhadas aos padrões internacionais. Ele enfatizou que o compromisso com a qualidade das informações continuará sendo uma prioridade: “Isso se manterá intocável, e teremos muito rapidamente informações inovadoras a partir das inovações tecnológicas que o IBGE está implementando”.

Por fim, o presidente fez agradecimentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à ministra Simone Tebet, ressaltando sua gratidão pela confiança depositada em sua gestão. A crise atual no IBGE tem sido utilizada por opositores políticos para questionar a integridade dos dados fornecidos pelo instituto, embora especialistas defendam a qualidade técnica das informações produzidas.