Confira os destinos preferidos dos brasileiros em 2024

Para muitos brasileiros, 2024 foi um ano marcado por viagens inesquecíveis, descobertas únicas e momentos especiais. De acordo com dados do governo, o número de passagens aéreas emitidas por brasileiros cresceu em 20 milhões ao longo do ano passado, confirmando a paixão dos brasileiros por explorar novos horizontes.

Nesse cenário de crescimento e entusiasmo pelo turismo, a Civitatis , líder em atividades turísticas em português, apresenta os destinos nacionais e internacionais mais escolhidos pelos brasileiros, revelando as tendências que definiram o turismo no último ano.

Europa e América do Sul: favoritos no cenário internacional

Quando o assunto é viajar para fora do país, as grandes cidades europeias seguem sendo as queridinhas. Roma, Paris e Lisboa figuram entre os destinos mais reservados pelos brasileiros em 2024.

A América do Sul também conquistou um espaço importante no coração dos viajantes, com Buenos Aires e Santiago atraindo muitos turistas. Esses destinos destacaram-se não apenas pela riqueza cultural e histórica, mas também pelas experiências que permitem descobrir suas essências por diferentes perspectivas.

Top 5 Destinos Internacionais:

Roma, Itália Buenos Aires, Argentina Paris, França Santiago, Chile Lisboa, Portugal

Brasil: um país repleto de diversidade

Rio de Janeiro (Divulgação)

No turismo nacional, o Rio de Janeiro continua a brilhar como o destino mais visitado, seguido por Salvador, São Paulo, Paraty e Foz do Iguaçu.

Esses locais combinam cultura rica, belezas naturais e uma infraestrutura turística que atrai viajantes de todo o país. Além disso, com a alta do euro e do dólar americano em 2024, explorar destinos dentro do Brasil tornou-se uma alternativa mais acessível para muitos.

Top 5 Destinos Nacionais: