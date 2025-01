Motorhome: conheça a tendência de viagem para 2025

Para quem deseja viajar pela Europa ou pelos Estados Unidos de uma forma diferente, o motorhome é uma tendência para 2025. O veículo é projetado para proporcionar conforto e autonomia durante viagens, permitindo que as pessoas explorem diversas cidades sem a necessidade de hospedagem tradicional em hotéis. O motorhome é adaptado para funcionar como uma casa móvel e é equipado com cama, banheiro, cozinha e áreas de convivência.

Para os aventureiros que querem embarcar nessa viagem, mas não sabem como conseguir o motorhome ou fica inseguro de fazer isso sozinho, a 3, 2, 1 GO!, rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas, lançou o motorhome guiado em parceria com a empresa Meu Próximo Vizinho.

“Para o grupo de excursão, temos o roteiro da Itália e para o roteiro família individual, temos Estados Unidos e alguns países da Europa. Nossa ideia é resgatar o convívio familiar ou com amigos. Estimamos um crescimento de 8% no faturamento da rede com essa nova modalidade e já estamos fazendo planos para os próximos anos. Em maio de 2025 vamos lançar o Motorhome guia da Copa do Mundo de 2026”, explica Marco Lisboa, CEO e fundador da 3, 2, 1 GO!.

Na opção individual, há todo o suporte da locação e roteiro escolhido pela pessoa. Já na excursão, a rede lançou a primeira turma para a primavera da Itália. Serão 14 dias, com chegada e saída por Milão, com direito a tour pelo país, com todo suporte de roteiro. O Motorhome da 3,2,1 GO! vai como guia e acompanha até cinco veículos, com quatro pessoas em cada. A ideia é que para quem se sente com medo ou inseguro de fazer isso sozinho, não tenha que se preocupar. Existe também a opção de Motorhome individual para quem preferir.

“As viagens de motorhome têm crescido significativamente, impulsionadas pelo aumento de brasileiros praticando essa modalidade no exterior. Embora o Brasil ainda enfrente desafios relacionados à infraestrutura de serviços e à segurança, explorar esse estilo de viagem em outros países proporciona experiências inesquecíveis”, disse João Borges, fundador da empresa Meu Próximo Vizinho.

Essa é uma forma de turismo mais livre e personalizada, permitindo aos viajantes explorar destinos fora das rotas tradicionais, sair da rotina das grandes capitais e criar uma maior conexão com as pessoas e com a natureza.