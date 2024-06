1º Encontro de Motorhome de Ribeirão Pires reuniu 3 mil visitantes 

Os apaixonados por viagens pelo Brasil e o mundo em casas adaptadas sobre rodas se reuniram, neste final de semana, em Ribeirão Pires, no 1º Encontro de Motorhome da cidade. O evento começou no sábado (22) e seguiu até domingo (23), no entorno da tricentenária Capela Nossa Senhora do Pilar, um dos principais pontos turísticos da Estância.

Vindos da Baixada Santista, Paraná, e de diversos municípios do interior de São Paulo, 93 veículos ficaram acampados no entorno da Capela durante todo o Encontro e um público rotativo de três mil visitantes prestigiaram a ação inédita no município.

Na tarde de sábado (22), os participantes promoveram fogueira, festa junina, atividades recreativas e curtiram o show musical da Banda Explosão Sertaneja. Já no domingo (23), muita música no estilo flashback animou o Encontro. Os visitantes também aproveitaram oportunidade para trocarem experiências, conhecer a cultura e o turismo da Capela.

O Encontro ainda veio acompanhado de doações de alimentos não perecíveis para a cidade, ração para pets que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

Para Cida Pereira e seu marido Sidney, o caravanismo é incrível para conhecer lugares, novas culturas, a natureza e especialmente sair da zona de conforto. “Sempre gostamos de viajar. Eu e meu marido já estamos há três anos na estrada. Viajávamos por todo o Nordeste com o projeto “Crochetando Brasil, vendendo nosso artesanato na nossa casa que é a Kombi Bora Lá!”, disse.

“Com esse estilo de vida, aproveitamos a liberdade, conhecemos pessoas fantásticas pelo caminho e ainda conseguimos superar algumas dificuldades que encontramos pela estrada”, comentou Cida, que deixou sua casa em Itanhaém para viver sobre as quatro rodas.

A ação inédita na cidade teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), e foi organizada pela Karabina Home. De acordo com os próprios campistas, conhecer Capela Nossa Senhora do Pilar foi uma ótima experiência, pois encontraram a estrutura necessária para toda a sua estadia, sem contar as belezas da cidade e a solidariedade da população.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, o evento foi muito importante para a população conhecer um pouco sobre o caravanismo e sonhar também. “E, ainda, foi uma ótima oportunidade para divulgar Ribeirão Pires para todos o país. Nossa Estância é linda, com belezas naturais, forte potencial turístico e nós temos que divulgar essa cidade maravilhosa”, ressaltou.

Motorhomes no Ayrton Senna – Depois do sucesso do 1º Encontro de Motorhome, a Prefeitura de Ribeirão Pires programa para todas as quartas-feiras, das 18h às 22h, exposição da modalidade no estacionamento do Complexo Ayrton Senna na região central da cidade. Às quartas-feiras já acontece o projeto gratuito “Patins na Tenda” que tem atraído dezenas de famílias, promovendo mais qualidade de vida de e lazer para população de todas as idade.