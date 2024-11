Estado de São Paulo lidera criação de postos de trabalho no Brasil

São Paulo criou mais de 57 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em setembro, de acordo com o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado de janeiro a setembro, o saldo paulista contabilizou 561.042 novos empregos formais, o que representa 28,31% do número nacional.

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), gerenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, são uma ponte entre os candidatos e as oportunidades disponíveis. As mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado, estão com mais de 21,4 mil vagas abertas nesta terça-feira (5), refletindo o cenário aquecido do mercado, que tem demanda em várias áreas de trabalho.

Stephany Acosta, 19 anos, conseguiu o primeiro trabalho com carteira assinada após se cadastrar no PAT. A jovem, moradora de Itaquera, na zona leste da capital, conseguiu um trabalho como auxiliar administrativa em uma empresa na área hospitalar. Ela conta que o apoio do PAT fez a diferença nessa jornada.

“O atendimento no PAT é humanizado e atencioso, com explicações detalhadas sobre cada etapa do processo seletivo. Quando confirmaram que eu havia sido aprovada, fiquei tão feliz que chorei e não via a hora de compartilhar a notícia com todos”, conta Stephany.

Mariana Rodrigues, coordenadora de operações da SDE, destaca a importância dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) na promoção da empregabilidade em São Paulo. “Ao ver os dados do Caged, reafirmamos nosso compromisso em apoiar os trabalhadores na busca por oportunidades. Há orientações e encaminhamentos para áreas variadas, para que cada vez mais pessoas consigam encontrar um espaço no mercado de trabalho”, afirma.

O setor de Serviços liderou a criação de empregos, com 38.020 postos, seguido pela Indústria, com 15.043, e o Comércio, com 7.043, no estado. Os dados do Caged abrangem, apenas, os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem os informais.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego no PAT, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT; ou no Posto mais próximo de sua residência. Confira todas as unidades dos PATs no Estado aqui.