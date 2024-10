Estações meteorológicas reforçam segurança nas rodovias concedidas do Estado

As rodovias concedidas paulistas, sob supervisão da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, contam com 32 estações meteorológicas para a gestão de risco e segurança viária. Os equipamentos operam de forma ininterrupta, monitorando variáveis como pressão atmosférica, temperatura, volume de chuvas, visibilidade e outras condições climáticas. Os dados, transmitidos em tempo real para os Centros de Controle Operacional (CCOs) das concessionárias e integrados ao Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência, permitem a tomada de decisões rápidas e preventivas, garantindo melhores condições de trafegabilidade aos usuários.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que liga Caraguatatuba a São José dos Campos, o Sistema de Monitoramento e Alerta foi instalado pela concessionária Tamoios no trecho de serra, uma área crítica devido às chuvas intensas e riscos de deslizamento de terra. Com cinco estações meteorológicas estrategicamente localizadas, o sistema monitora o volume de chuvas e, ao ultrapassar a marca de 100 milímetros, o CCO pode determinar o fechamento da rodovia, prevenindo acidentes.

Com a interdição da rodovia para a segurança dos usuários, é realizada a Operação Comboio com o sistema Pare & Siga na Serra Nova, que auxilia os motoristas e permite o fluxo de veículos entre o Litoral Norte e o Vale do Paraíba. Toda ação é aprovada pela ARTESP, sendo executada pela concessionária e coordenada pela Polícia Militar Rodoviária. No início do ano, a rodovia foi interditada após o registro de deslizamento de terra ocasionado pelas fortes chuvas, sendo realizados mais de 51 comboios que garantiram o translado dos motoristas em segurança.

“O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado investe ininterruptamente em soluções tecnológicas para que nossas rodovias sejam as mais seguras do país, comprometendo-se com a fluidez do tráfego de forma segura, mesmo em condições climáticas extremas”, afirma Múcio Cunha, especialista em Regulação de Transportes da ARTESP.

Detecção de neblina

Os equipamentos também são essenciais para o monitoramento da neblina, detectando de forma antecipada as condições favoráveis à formação do fenômeno, o que permite a emissão de alertas preventivos e ajustes na sinalização da rodovia, especialmente em áreas com visibilidade limitada.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias emprega uma rede de estações meteorológicas para monitorar em tempo real a ocorrência de neblina, frequente nos trechos de serra. Quando a visibilidade cai abaixo do limite estabelecido (100 metros), o Centro de Controle Operacional (CCO) aciona a operação comboio, sob a coordenação da Polícia Militar Rodoviária e apoio da Agência.