Estações Guaianases e Brás da CPTM terão ação de saúde com foco em ISTs nesta semana

As estações Guaianases e Brás da CPTM irão receber importantes ações de saúde nesta semana com foco na prevenção e testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Na quarta-feira (12/03), das 10h às 15h, a Estação Guaianases, em parceria com o Centro Temporário de Acolhimento (CTA) Guaianases, oferecerá testagem rápida de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Caso haja resultado positivo, haverá encaminhamento seguro ao serviço de saúde. Também haverá oferta de preservativos e gel lubrificante, além de orientação do uso do autoteste para HIV e oferta de pós exposição (PEP) e PrEP para pessoas com perfil para indicação.

Já na quinta-feira (13/03), das 9h30 às 13h30, será a vez da Estação Brás. A ação, realizada em parceria com a Coordenação Programa Estadual IST/Aids – Secretaria de Saúde, visa realizar testes rápidos de HIV e Sífilis por meio de punção digital e diagnosticar precocemente pessoas que não saibam seu status sorológico. Haverá também a distribuição de autotestes de HIV com oferta de cabine, onde a pessoa poderá realizar seu teste com ou sem supervisão; e oferta de PrEP.