Máquinas automáticas entregam 50% das profilaxias pré e pós-exposição ao HIV

A cidade de São Paulo implementou uma abordagem inovadora na prevenção ao HIV, com a instalação de máquinas automáticas que oferecem profilaxias pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP) em locais estratégicos. Desde junho do ano passado, já foram cadastradas 58 mil pessoas para o uso da PrEP, refletindo uma mudança significativa no acesso a métodos preventivos.

Esses dispositivos automáticos estão localizados em estações de Metrô, incluindo Luz e Vila Sônia, ambas da Linha 4-Amarela – ViaQuatro, além da estação Tucuruvi da Linha 1-Azul. As máquinas funcionam durante o horário operacional do Metrô, das 4h40 à meia-noite. Dados indicam que, até janeiro de 2025, cerca de 53% das prescrições de PrEP feitas pelo aplicativo e-saúdeSP foram retiradas nas máquinas. Da mesma forma, 49% das indicações de PEP foram dispensadas por esses dispositivos automáticos.

A coordenadora de IST/Aids, Cristina Abbate, ressalta a importância da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV, que deve ser iniciada até 72 horas após a exposição a risco, seja ela sexual ou decorrente de acidentes com material biológico. “Com apenas um celular, os cidadãos podem consultar e obter uma receita digital junto com um QR Code para retirar a PEP nas unidades fixas ou nas máquinas automáticas. Essa iniciativa expande o acesso da população aos métodos preventivos contra o HIV”, afirma.

Desde sua implantação em 2018, a profilaxia tem desempenhado um papel crucial na redução de novos casos de HIV na capital paulista, com uma diminuição de 54,7% nos registros nos últimos sete anos. O número de pessoas infectadas caiu de 3.161 em 2016 para 1.705 em 2023. A facilidade proporcionada pelo acesso às máquinas contribuiu para um aumento impressionante de 628% nas retiradas das profilaxias desde junho de 2024.

Além disso, a coordenadoria de IST/Aids foi reconhecida internacionalmente ao ser convidada para participar da quinta edição da Research for Prevention Conference (HIVR4P), realizada no Peru em outubro de 2024. Durante o evento, foi apresentado o trabalho intitulado “Ampliando ações e alcance – PrEP e PEP online no Brasil”, moderado pela presidente do International Aids Society (IAS), Beatriz Grinsztejn.