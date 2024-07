Estações Guaianases e Antônio Gianetti Neto da CPTM terão ações de saúde nos dias 11 e 12/07

Duas estações da Linha 11-Coral da CPTM recebem nesta semana ações de saúde em referência ao Julho Amarelo – Mês de luta contra as hepatites virais e câncer ósseo – e Julho Verde (conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço).

Na quinta-feira (11/07) na Estação Guaianases entre 09h e 16h, a equipe da Escola Técnica Sequencial realizará aferição de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e informações sobre o Julho Amarelo e Julho Verde. Já no sábado (12/07), também entre 09h e 16h, a Escola Técnica Sequencial oferecerá os mesmos serviços na Estação Antônio Gianetti Neto.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.800 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Ação de Saúde – Julho Amarelo e Julho Verde



Locais:

Estação Guaianases – Linha 11-Coral

Data: 11/07

Horário: Entre 09h e 16h



Estação: Antônio Gianetti Neto

Data: 12/07

Horário: Entre 09h e 16h