Estações e Terminais dos Transportes Metropolitanos contam com opções de presentes para o Dia dos Namorados

Sempre tem os atrasadinhos que deixam para comprar o presente para a pessoa amada na última hora. Para os passageiros que deixaram para os 45 minutos do segundo tempo, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e suas empresas vinculadas – CPTM, EMTU e Metrô – têm a solução para comprar o mimo durante o deslocamento no transporte.

As estações da CPTM e do Metrô e os terminais de ônibus das linhas gerenciadas pela EMTU contam com mais de 210 lojas de segmentos variados, como roupas, eletrônicos, perfumes, cosméticos, calçados e chocolates. Não faltam opções de produtos para todos os gostos e estilos para quem deseja agradar a pessoa amada no Dia dos Namorados.

As estações das cinco linhas da CPTM contam com 66 estabelecimentos, já as quatro linhas do Metrô possuem 55 lojas. Nos terminais e corredores metropolitanos gerenciados pela EMTU, os passageiros das linhas intermunicipais contam com mais de 90 lojas nos terminais da Região Metropolitana de São Paulo.

Durante o ano de 2023, a CPTM arrecadou cerca de R$ 185,5 milhões com receita não tarifária, já na EMTU, as receitas acessórias geraram mais de R$ 7 milhões para a empresa e no Metrô, foi arrecadado R$ 236,3 milhões com receitas não tarifárias. A receita não tarifária gerada por meio da concessão dos espaços comerciais proporciona aumento nos investimentos das empresas de transporte para o conforto e segurança do passageiro, além de uma oferta de produtos e serviços em um local de fácil acesso.