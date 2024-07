Estações da CPTM recebem campanha de vacinação contra influenza

Três estações da CPTM receberão, entre quarta e sexta-feira (03 a 05/07), campanhas de vacinação contra a influenza, em uma parceria entre a CPTM e a Secretaria Municipal de Saúde (Coordenadorias Centro, Norte e Sudeste).

As ações acontecem nas estações Palmeiras-Barra Funda e Perus (Linha 7-Rubi) das 09h às 16h; e Eng. Goulart (Linhas 12-Safira e 13-Jade) das 09h às 18h.

As vacinas estarão disponíveis para a população acima de seis meses de idade e, para receber o imunizante, é necessário levar documento com foto.

Vale lembrar que as estações Guaianases (Linha 11-Coral), São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Comendador Ermelino (Linha 12-Safira), também terão ações de vacinação nos dias 03 e 05/07, das 09h às 19h.

De acordo com o Ministério da Saúde, a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Serviço

Vacinação contra influenza

Datas: 03/07 a 05/07

Locais e horários:

Estações Palmeiras-Barra Funda e Perus (Linha 7-Rubi)

Das 09h às 16h

Estação Eng. Goulart (Linhas 12-Safira e 13-Jade)

Das 09h às 18h