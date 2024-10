Estações da CPTM recebem ações do Outubro Rosa na próxima semana

A semana de 14 a 18 de outubro será marcada por diversas ações do Outubro Rosa em estações da CPTM, sempre com o objetivo de orientar sobre prevenção e tratamento do câncer de mama.

Na segunda-feira (14/10), a Estação Itaim Paulista receberá a primeira ação. Das 08h às 11h20 e das 13h às 16h30 uma equipe da Escola Técnica Sequencial oferecerá serviços de aferição de pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura, sempre com as orientações sobre a doença.

Na quarta-feira (16/10) a ação chega à Estação Palmeiras-Barra Funda, em que a equipe da mesma escola técnica oferecerá os mesmos serviços das 08h às 12h. Na mesma data, a Estação Corinthians-Itaquera receberá a equipe do Instituto Gama das 11h às 13h.

Além das orientações sobre o câncer de mama, serão distribuídos exames de Mamografia, com agendamento na clínica parceira, para as primeiras 20 mulheres que comparecerem à estação. Ação similar também acontecerá na Estação São Miguel Paulista na sexta-feira (18/10), das 11h às 13h e beneficiando duas dezenas de mulheres interessadas em realizar o exame.

Por fim, também no dia 18/10, a Estação Suzano terá, das 10h às 15h, uma ação do Hiromi Instituto que, além de promover a conscientização sobre a doença, pretende empoderar as mulheres que passarem pelo evento fazendo cabelo e maquiagem.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure.

A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Outubro Rosa – mês de conscientização sobre o câncer de mama

Data: 14/10/2024

Local: Estação Itaim Paulista – Linha 12-Safira

Horário: Das 08h às 11h20 e das 13h às 16h30

Data: 16/10/2024

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda – Linha 7-Rubi

Horário: Das 08h às 12h

Data: 16/10/2024

Local: Estação Corinthians-Itaquera – Linha 11-Coral

Horário: Das 11h às 13h

Data: 18/10/2024

Local: Estação São Miguel Paulista

Horário: Das 11h às 13h

Data: 18/10/2024

Local: Estação Suzano – Linha 11-Coral

Horário: Das 10h às 15h