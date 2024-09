Estação USP Leste da CPTM recebe ‘unidade móvel LGBTI’ nesta segunda-feira (30)

A Estação USP Leste, da Linha 12-Safira da CPTM, irá receber uma ‘Unidade Móvel LGBTI’ nesta segunda-feira (30), das 12h às 17h. A ação divulga ao público LGBTQIAP+ serviços e atendimentos especializados feitos na unidade da instituição.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Cidadania LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e gerido pela ONG ACESD. A ocasião pretende ampliar a divulgação das diversas atividades e das ações permanentes de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual.

A unidade móvel, que estará estacionada na área externa da estação, estará no local para oferecer a este público serviços de assistência social, jurídica, pedagógica e psicológica e reforça que todos os atendimentos nas unidades são feitos com agendamento.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.858 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Unidade Móvel LGBTI

Data: segunda-feira (30/09)

Local: Estação USP Leste, que atende a Linha 12-Safira da CPTM

Horário: 12h às 17h