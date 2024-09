Estação Tatuapé recebe ação referente ao Dia Mundial do Coração nesta sexta-feira (27)

A Estação Tatuapé da CPTM recebe nesta sexta-feira (27/09) ação referente ao Dia Mundial do Coração, que é comemorado no dia 29 de setembro. Das 9h às 18h, os passageiros poderão fazer exames gratuitos para conscientizar sobre importância e prevenir as doenças cardiovasculares.

Em parceria com a ADJ Diabetes Brasil, serão realizados até 700 testes de colesterol, glicemia, pressão arterial. Haverá ainda um espaço para tirar dúvidas e entender os resultados com a orientação de profissionais de saúde.

Serviço

Dia Mundial do Coração

Data: Sexta-feira, 27 de setembro

Horário: 9h às 18h

Local: Estação Tatuapé da CPTM, que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM