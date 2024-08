Estação Tatuapé da CPTM recebe ação de saúde no dia 29/08

Quem passar pela Estação Tatuapé da CPTM, nesta quinta-feira (29/08), das 9h30 às 13h30, terá a oportunidade de realizar testes rápidos gratuitos para detecção de infecção por HIV. A testagem é feita por meio de punção digital para obter o diagnóstico precoce do status sorológico dos interessados.

Durante a atividade, haverá distribuição de autotestes de HIV, com espaço reservado para realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde. Além disso, também serão oferecidos os exames PrEP – profilaxia pós exposição ao HIV, destinados a pessoas expostas ao vírus por relações sexuais.

Os profissionais também vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Serviço

Ações de saúde Testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e PrEP

Onde: Estação Tatuapé, que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira

Data: 29/08

Horário: 9h30 às 13h30