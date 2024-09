Estação Tatuapé da CPTM recebe ação de saúde na quinta-feira (26)

Quem passar pela Estação Tatuapé da CPTM nesta quinta-feira (26/09) terá a oportunidade de realizar testes rápidos gratuitos para detecção de infecção por HIV e sífilis. A testagem é feita por meio de punção digital para obter o diagnóstico precoce do status sorológico dos interessados.

Durante a atividade, que acontece das 9h30 às 13h30, haverá distribuição de autotestes de HIV, com espaço reservado para realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde. Além disso, também serão oferecidos os exames PrEP – profilaxia pós exposição ao HIV, destinados a pessoas expostas ao vírus por relações sexuais.

Os profissionais também vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Ação de Saúde

Estação Tatuapé, que atende as linhas 11-Coral e 12-Safira

Data: quinta-feira (26/09)

Horário: das 09h30 às 13h30