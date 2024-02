Estação Santo André recebe Campanha de Conscientização da Dengue

Para alertar a população sobre os cuidados para prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikunguya e zika, a Estação Santo André, da Linha 10-Turquesa da CPTM, recebe Campanha de Conscientização da Dengue entre os dias 19 de fevereiro a 19 de março.

Das 9h às 17h, durante os dias úteis, os passageiros que estiveram circulando pela estação vão receber orientações de agentes da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo André, que farão a distribuição de folhetos com dicas para eliminação de foco de criadouros dos mosquitos, informações sobre como identificar os sintomas da doença e orientação para procurar o serviço de saúde.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Dengue

Segundo dados do Ministério da Saúde, a dengue é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. É um inseto doméstico, que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas, por exemplo. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

Os sinais de alarme da doença são caracterizados principalmente por: Dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; acúmulo de líquidos; sangramento de mucosa e irritabilidade.

A melhor forma de combate é impedir o nascimento do mosquito, eliminando o seu criadouro, principalmente, ambientes com água parada. Importante manter caixa d’água parada bem fechada, amarrar bem os casos de lixo, colocar areia nos vasos de plantas, guardar pneus em locais fechados, limpar bem as calhas das casas, não acumular sucata e entulho e esvaziar garrafas pets, potes e vasos.