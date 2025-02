Estação Pinheiros recebe ação de conscientização e combate à dengue

As concessionárias ViaMobilidade e ViaQuatro, em parceria com a Defesa Civil e a Secretaria de Estado da Saúde, promovem nesta sexta-feira (28), das 7h às 11h, uma ação educativa de conscientização e combate à dengue na Estação Pinheiros, na área de transferência entre as linhas 9-Esmeralda de trem e 4-Amarela de metrô.

“Ficamos muito felizes em abrir nossas estações para iniciativas como essa, que buscam informar e conscientizar o maior número possível de passageiros. A prevenção da dengue exige o envolvimento de todos, seja adotando medidas em casa ou compartilhando conhecimento”, declara Andre Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

Agentes da Defesa Civil e profissionais da Secretaria de Estado da Saúde esclarecerão dúvidas dos passageiros e distribuirão panfletos com informações fundamentais sobre como evitar a proliferação do mosquito. As ações são simples e já conhecidas, mas precisam ser reforçadas continuamente, ainda mais durante os períodos mais quentes do ano, que é quando o mosquito Aedes aegypti se prolifera mais facilmente devido às fortes chuvas típicas do verão.

Haverá ainda uma demonstração de como o mosquito da dengue se desenvolve a partir do momento em que encontra um foco de água parada e inicia o seu processo de proliferação. Os profissionais também estarão disponíveis para dar dicas para que a população possa não só eliminar potenciais criadouros, mas também atuar como um multiplicador de iniciativas que ajudam a reduzir o número de vetores em circulação pela cidade.

“Estamos em um período propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti devido às chuvas intensas aliadas às altas temperaturas. Por isso, precisamos somar esforços para reduzir o número de casos de dengue em todo o Estado. Como a Estação Pinheiros da ViaMobilidade recebe milhares de pessoas diariamente, é um local muito estratégico para levarmos orientações ao público”, pontua o tenente Maxwel Celestino de Souza, diretor de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo.