Estação Palmeiras-Barra Funda recebe shows de bandas de rock nesta quinta-feira (11)

Quem passar pela Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM vai poder curtir o som do Festival CPTM/Galeria do Rock que acontece nesta quinta-feira (11/07), das 14h às 17h. O evento traz as apresentações das bandas Sidren, com repertório trabalhado no Pop Rock, Shock Térmico, Rock’n Roll, e Músicos para Acampamentos, especializada em composições do grupo Legião Urbana.

A ação, realizada em três edições nas estações da CPTM, sempre as quintas-feiras, é uma prévia da programação do Festival Franco do Rock, organizado pela Galeria do Rock e Secretaria de Cultura de Franco da Rocha, que acontecerá na cidade de Franco da Rocha nos dias 20 e 21 de julho para celebrar o mês do rock.

Sobre as bandas

A banda Sidren, fundada em 2009 em Franco da Rocha, proporciona uma experiência única do pop rock, e conta com Fabio Custódio na bateria, Daniel Piu Piu na guitarra, André Felipe no baixo e Jeff como vocalista.

A Músicos para Acampamentos é um tributo paulista à banda brasiliense Legião Urbana. Tem Martin Martins nos vocais e no violão, Kleber Patrício, bateria e vocais, Pitter Barbosa na guitarra e Tiago Almeida no baixo.

Shock Térmico é uma banda de rock’n roll com mais de 20 anos de estrada. Se apresentando desde 2002, com origem em Caieras, o grupo atualmente é composto por Edilson Soares, Ton Serra, Kleber Patrício e Tiago Almeida.