Estação Palmeiras-Barra Funda recebe apresentação de dança nesta quarta-feira (04)

Nesta quarta-feira (04), a CPTM celebra o Dia Nacional do Samba com uma apresentação de dança na Estação Palmeiras-Barra Funda. O evento, uma parceria com o Lions Clube de Itapety, acontece das 14h às 15h e conta com uma coreografia guiada pelo professor, instrutor e coreógrafo Edson Wierba.

Além do samba tradicional, o grupo de dançarinos – que é formado por voluntários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes, também apresentará outros ritmos latinos, como o tango, o bolero, a salsa cubana e o samba de gafieira.

Sobre o Dia Nacional do Samba

O Dia Nacional do Samba foi sancionado em Lei em 02 de dezembro de 1964 no antigo estado da Guanabara, atual município do Rio de Janeiro. A data foi criada em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira, Ary Barroso, e busca celebrar o samba como um dos pilares da cultura brasileira.

Serviço

Dia Nacional do Samba

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi

Data: 04/12

Horário: das 14h às 15h