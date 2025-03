Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM terá encontro sobre saúde e atividade física

No dia 10 de março, às 11h, a Estação Palmeiras-Barra Funda se tornará um espaço dedicado à saúde e bem-estar feminino, ao receber um evento voltado para mulheres que buscam adotar um estilo de vida mais saudável. Especialistas em fitness e saúde estarão presentes para compartilhar conhecimento sobre mobilidade, combate à obesidade, menopausa, entre outros tópicos relevantes.

Conduzido por três profissionais de educação física da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp) — Alcione Silva, Sara Rodrigues e Camila Paixão — o encontro terá como foco principal a discussão dos efeitos negativos do sedentarismo na saúde das mulheres. Serão abordados temas cruciais como saúde vascular e a importância de integrar hábitos mais ativos na rotina diária. As participantes terão a chance de aprender métodos práticos que podem ser facilmente incorporados no dia a dia para promover uma melhor qualidade de vida e prevenir doenças.

Além da troca de informações, o evento incluirá uma aula de alongamento dinâmico, com o objetivo de ensinar exercícios que melhorem a flexibilidade e promovam o bem-estar. Ao final da atividade, as participantes receberão orientações valiosas sobre como manter um corpo saudável e equilibrado.

Essa ação é fruto da colaboração entre a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a CPTM e a Secretaria de Políticas para a Mulher. A iniciativa visa não apenas informar, mas também empoderar as mulheres ao proporcionar acesso a atividades físicas de qualidade.

Camila Paixão, uma das organizadoras do evento, destaca: “Discutir a saúde feminina e enfatizar a importância da atividade física é fundamental para promover o bem-estar físico e emocional. O exercício regular fortalece o corpo e contribui significativamente para a autoestima, além de ajudar na prevenção de doenças. Cada fase da vida da mulher requer cuidados especiais, e nosso papel é oferecer orientações personalizadas para garantir que elas possam viver com saúde e qualidade de vida.”

Este evento representa uma valiosa oportunidade para as mulheres se informarem sobre sua saúde e aprenderem mais sobre os benefícios da atividade física.