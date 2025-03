Dia Internacional da Mulher: SP promove Avança Saúde – Mulher neste sábado (8)

No dia 8 de março, a Prefeitura de São Paulo promoverá uma nova edição do programa Avança Saúde – Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa visa expandir o acesso aos serviços de saúde destinados à população feminina, com ações que englobam acolhimento, realização de testes rápidos, consultas médicas e atualização vacinal, entre outros serviços.

As 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital estarão abertas das 8h às 17h para oferecer uma variedade de atendimentos. As ações serão organizadas em nove estações distintas, cada uma proporcionando serviços específicos para atender às diversas necessidades das mulheres.

Os serviços disponíveis incluem coleta de Papanicolau sem necessidade de agendamento e encaminhamentos para exames preventivos como mamografia e ultrassonografias, dependendo da avaliação clínica realizada durante o atendimento.

Detalhes das Estações:

Estação 1 – Acolhimento e atualização cadastral: Avaliação do Índice de Massa Corpórea (IMC), aferição da pressão arterial, identificação de diabetes mellitus e problemas relacionados ao uso de medicamentos.

Estação 2 – Testes rápidos: Exames para detecção de sífilis, HIV e hepatites.

Estação 3 – Atendimento por enfermeiro: Avaliação de pressão arterial alterada, diabetes, citologia oncológica e solicitação de mamografia.

Estação 4 – Consulta médica: Foco em riscos cardiovasculares elevados e solicitações de exames como a citologia oncológica e mamografias.

Estação 5 – Orientação farmacêutica: Apoio a pessoas com dificuldades no uso correto de medicamentos.

Estação 6 – Equipe multiprofissional: Ações educativas sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), saúde mental, atividades físicas, autoexame das mamas, alimentação saudável e prevenção da violência.

Estação 7 – Saúde bucal: Triagem para avaliação do risco a doenças bucais e cáries.

Estação 8 – Atenção à saúde da pessoa idosa: Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (Ampi-AB) e orientação para pacientes acima de 60 anos.

Estação 9 – Modera SP e Tabagismo: Informações sobre o uso do aplicativo e-saúdeSP voltado à prevenção do uso abusivo de álcool e teste para avaliar dependência à nicotina.

A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ligia Santos Mascarenhas, destacou a importância dessa ação: “Todas as UBSs estarão prontas para atender a demanda espontânea por atendimentos e exames. Além disso, os equipamentos estão realizando busca ativa para alcançar mulheres cujos exames estão atrasados”.

Nesta edição do Avança Saúde – Mulher, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência também fará o encaminhamento de algumas mulheres com deficiência para a realização dos exames. Desde sua criação em 2022, o programa já contabilizou mais de 100 mil atendimentos.

Serviço:

Data: 8 de março de 2025

8 de março de 2025 Horário: Das 8h às 17h

Das 8h às 17h Locais: Todas as 479 Unidades Básicas de Saúde

A população pode localizar a UBS mais próxima através da plataforma Busca Saúde.