Conheça 12 exames essenciais para cada fase da vida da mulher

Março é um mês de homenagens e reflexões sobre as conquistas femininas, mas também um momento para reforçar a importância do autocuidado. Manter a saúde em dia, com a realização de exames preventivos, é fundamental para a qualidade de vida da mulher em todas as fases, ajudando a detectar precocemente doenças silenciosas e permitindo um acompanhamento médico adequado.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) revelam que o câncer de mama continua sendo o mais incidente entre as brasileiras, com uma estimativa de 74 mil novos casos para o triênio 2023-2025. Já a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), aponta que cerca de 36 milhões de mulheres entre 25 e 64 anos nunca fizeram o exame de Papanicolau – essencial para a detecção precoce do colo de útero.

A ginecologista Luciana de Paiva Nery Soares, do Sabin Diagnóstico e Saúde, reforça a importância dos check-ups regulares: “A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável. Exames periódicos permitem detectar precocemente doenças como câncer de mama e do colo do útero, aumentando as chances de um tratamento eficaz e da cura.”

Para que o autocuidado faça parte das comemorações do Mês da Mulher, confira os 12 exames essenciais para cada faixa etária e saiba como eles ajudam a prevenir doenças:

Até os 20 anos

1. Exame ginecológico – A partir da primeira menstruação ou do início da vida sexual, a consulta ginecológica deve ser realizada anualmente, independente da faixa etária. O médico avalia o histórico clínico da paciente, realiza exame físico e orienta sobre saúde íntima, métodos contraceptivos e prevenção de doenças. Doenças prevenidas ou detectadas: infecções urinárias recorrentes, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), síndrome dos ovários policísticos (SOP) e alterações hormonais.

Dos 21 aos 30 anos

2. Exame de Papanicolau – Deve ser feito anualmente a partir dos 25 anos, ou antes, caso a mulher já tenha iniciado a vida sexual. Doenças prevenidas ou detectadas: câncer do colo do útero, infecção pelo HPV, inflamações cervicais e outras ISTs.

3. Ecografia Pélvica – Indicada para avaliação do útero e ovários, especialmente para acompanhar condições como cistos ovarianos, miomas e endometriose. Pode ser feita via abdominal ou transvaginal, conforme a recomendação médica. Doenças prevenidas ou detectadas: cistos ovarianos, endometriose, miomas uterinos, pólipos endometriais e alterações anatômicas do útero.

4. Hemograma e Exames de Rotina – Incluem perfil lipídico (colesterol), glicemia e função renal e hepática. O acompanhamento desses exames permite detectar precocemente doenças como diabetes e alterações cardiovasculares. Doenças prevenidas ou detectadas: diabetes tipo 2, colesterol alto, hipertensão arterial, anemia e problemas hepáticos ou renais.

Dos 31 aos 40 anos

5. Mamografia (se houver indicação médica) – Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem iniciar a mamografia antes dos 40 anos, conforme recomendação médica. E a tomossíntese mamária pode ser indicada para maior precisão diagnóstica. Doenças prevenidas ou detectadas: câncer de mama em estágios iniciais, nódulos suspeitos e calcificações anormais.

6. Ecografia das Mamas – Exame complementar à mamografia, especialmente útil para mulheres com mamas densas, ajudando a detectar nódulos e cistos benignos. Doenças prevenidas ou detectadas: cistos mamários e alterações estruturais da mama.

7. Papanicolau e Ecografia Pélvica – Continuam sendo exames essenciais, com frequência definida pelo ginecologista. Doenças prevenidas ou detectadas: câncer do colo do útero, HPV, infecções ginecológicas, endometriose e miomas.

8. Exames Hormonais – Avaliam possíveis desequilíbrios hormonais que podem impactar o ciclo menstrual, fertilidade e metabolismo. Doenças prevenidas ou detectadas: distúrbios da tireoide (hipotireoidismo ou hipertireoidismo), síndrome dos ovários policísticos (SOP), infertilidade e disfunções menstruais. A partir dos 40 anos

9. Mamografia anual – A recomendação oficial é iniciar a mamografia de rotina a partir dos 40 anos, mesmo sem histórico familiar de câncer de mama. Doenças prevenidas ou detectadas: câncer de mama em estágios iniciais, microcalcificações suspeitas e alterações estruturais da mama.

10. Check-up cardiovascular – Inclui eletrocardiograma, teste ergométrico, colesterol e glicemia, pois o risco de doenças cardiovasculares aumenta nessa fase. Doenças prevenidas ou detectadas: hipertensão arterial, infarto, AVC, arritmias cardíacas e colesterol alto.

11. Densitometria Óssea (se houver fatores de risco) – Indicada para mulheres com histórico familiar de osteoporose ou outras condições que afetam a saúde óssea. Doenças prevenidas ou detectadas: osteopenia, osteoporose e risco de fraturas. A partir dos 50 anos

12. Colonoscopia – Exame indicado para rastreamento do câncer colorretal, devendo ser feito a cada 5 a 10 anos, conforme recomendação médica. Doenças prevenidas ou detectadas: câncer colorretal, pólipos intestinais e doenças inflamatórias intestinais.

13. Densitometria óssea (rotina a cada dois anos) – Fundamental para avaliar a saúde óssea e prevenir fraturas decorrentes da osteoporose. Doenças prevenidas ou detectadas: osteoporose, fraturas ósseas e osteopenia. Prevenção além dos exames Cuidar da saúde da mulher vai além dos exames preventivos. Manter um estilo de vida equilibrado, com alimentação saudável, controle do estresse e prática regular de atividades físicas, é essencial para prevenir doenças e promover bem-estar. “Com acompanhamento médico e exames em dia, é possível garantir mais qualidade de vida e longevidade”, finaliza a ginecologista.