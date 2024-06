Estação Luz da CPTM recebe Sarau Africanizar 

Quem passar pela Estação da Luz da CPTM neste sábado, dia 15 de junho, entre 12h e 14h, terá a oportunidade de assistir a 4ª edição do Sarau Africanizar. O evento tem como objetivo celebrar a cultura afro-brasileira.

A ocasião é uma realização em parceria com o Museu da Língua Portuguesa e irá destacar a cultura afro por meio de diversas expressões artísticas, incluindo poesia, música, dança, moda e artes visuais.

O evento conta com a presença do DJ Bruu, que será responsável pelo som, e com convidados especiais como: Max Samba Rock e Neza Zanza, que promoverão uma aula de samba-rock. Além disso, Murilo Prado ensinará passos de dança aos participantes. A curadoria do sarau é de responsabilidade do grupo Samba D’Ketu.