Estação Júlio Prestes ficará fechada de 15 a 24 de novembro para obras de restauração

Para a nova fase de obras de restauração da Estação Júlio Prestes, da Linha 8-Diamante, a concessionária ViaMobilidade precisará interditar o trecho de conexão com a Estação Palmeiras-Barra Funda a partir desta sexta-feira (15) até o próximo dia 24. Entre as intervenções, será removida uma passarela metálica, não prevista no projeto arquitetônico original, o que contribuirá para devolver à estação sua autenticidade visual.

Como alternativa, o cliente pode utilizar os trens da Linha 7-Rubi que está localizada na Estação da Luz, a poucos metros de distância, e seguir viagem até a Estação Palmeiras-Barra Funda.

No sentido contrário, o cliente deve desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda e seguir pela Linha 7- Rubi até a Luz. Para quem vai sentido Júlio Prestes, uma das alternativas é utilizar o acesso à Sala São Paulo, aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Pelo estacionamento da sala de concertos, outra opção para o cliente, o acesso é liberado das 5h às 23h30.

Para orientar e dar apoio aos clientes, a concessionária reforçará o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) nas estações. Informações adicionais estarão disponíveis nos canais oficiais da ViaMobilidade e haverá comunicação por meio de sinalização e avisos sonoros nos trens e nas estações.

Restauração da Estação Júlio Prestes

Na nova fase, além da remoção da passarela metálica, o projeto contempla uma reconfiguração dos ambientes. A sala operacional, por exemplo, será transformada em um café, oferecendo um espaço onde as pessoas poderão vivenciar a história da estação enquanto aguardam o trem. Essa reconfiguração busca valorizar os elementos originais do espaço e torná-lo mais acolhedor.

O restauro envolve uma investigação detalhada das cores e materiais usados originalmente. A cor “flor de laranjeira” foi escolhida para harmonizar as áreas internas, enquanto nuances de rosé serão aplicadas em pontos específicos. Para as pinturas, são usadas tintas minerais compostas de silicatos, mais duráveis e adequadas à conservação de ambientes históricos, como as empregadas no projeto original.

As obras preveem ainda o restauro das alvenarias e estruturas metálicas, que, além de receberem tratamentos de proteção, serão adaptadas para prolongar sua vida útil. As janelas históricas, com seus vidros aramados que garantem segurança e resistência, serão restauradas para manter a luz natural e a transparência do espaço. Já os jardins externos serão revitalizados para criar áreas de convivência, complementando o ambiente da estação.

Respeitando todas as diretrizes dos órgãos de preservação patrimonial, como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) e Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), o restauro também inclui adaptações modernas, como câmeras e sistemas de monitoramento integrados ao Centro de Controle Operacional (CCO), além de melhorias em acessibilidade, infraestrutura elétrica e hidráulica.

Inaugurada em 1938 e projetada por Christiano Stockler das Neves, a Estação Júlio Prestes foi criada como sede da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana. Na época, a estação simbolizava o auge da economia cafeeira, sendo o principal elo entre a cidade e o campo. Atualmente sob responsabilidade da ViaMobilidade, está sendo completamente restaurada para recuperar seu esplendor e garantir sua preservação.

A concessionária segue comprometida com a preservação e modernização da Estação Júlio Prestes, em um projeto que une tradição e inovação. A previsão de conclusão é para 2026, quando a cidade de São Paulo receberá de volta um ícone histórico revitalizado, integrando passado e presente para oferecer uma experiência única aos clientes e visitantes.