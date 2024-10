Estação José Bonifácio recebe Mutirão de Castração de Animais na quarta (23) e quinta-feira (24)

Na quarta (23/10) e quinta-feira (24/10), a Estação José Bonifácio da CPTM receberá, a partir das 9h, o ‘Mutirão de Castração de Animais’ gratuito. A iniciativa, parceria entre PEDIGREE®️, ONG Ampara Animal e a CPTM, terá 200 vagas para a realização de cirurgias de castração – sendo 100 para cachorros e 100 para gatos.

As cirurgias serão realizadas pela equipe da Ampara Animal e, para participar, os tutores precisaram realizar um cadastro prévio na segunda-feira (21/10), no próprio local. Neste dia, os veterinários passaram todas as informações sobre o preparo e o procedimento.

A parceria faz parte do programa Adotar É Tudo de Bom. As cirurgias ocorrerão nos dias 23 e 24 de outubro, os animais devem estar em jejum, é muito importante respeitar o horário marcado e apresentar os documentos originais. As castrações terão início às 9 horas, com previsão de término às 14 horas, sendo 50 cães e 50 gatos por dia.

O procedimento é uma cirurgia simples, realizada sob anestesia geral, com duração média de 15 a 30 minutos, e os pets recebem alta em poucas horas. Os veterinários responsáveis pelos procedimentos possuem registro do CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.