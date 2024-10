Estação Ferraz de Vasconcelos recebe Exposição Fotográfica ‘Retratos do Meu Cotidiano’

A Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM recebe, de 1º a 29 de novembro, a Exposição Fotográfica ‘Retratos do Meu Cotidiano’, uma iniciativa da CPTM e da Prefeitura Municipal em parceria com o artista Weideu Silva. A mostra, composta por 10 telas em cavalete, busca capturar a diversidade de rostos e culturas presentes no município, promovendo uma reflexão sobre a identidade local.

A inauguração da exposição ocorrerá no dia 2 de novembro, das 16h às 17h, e contará com a presença do artista. A mostra está localizada no mezanino da estação, na área paga.

A ação traz uma oportunidade única para apreciar a riqueza cultural de Ferraz de Vasconcelos por meio da arte fotográfica.

Serviço

Exposição Fotográfica ‘Retratos do Meu Cotidiano’

Onde: Estação Ferraz de Vasconcelos, que atende a Linha 11-Coral da CPTM.

Data: Entre os dias 1º e 29 de novembro