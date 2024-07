Estação Ferraz de Vasconcelos recebe estandes de emprego e empreendedorismo

Quem passar pela Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM nos dias 22, 24 e 25/07 poderá receber atendimento para vagas de empregos e esclarecimento de dúvidas com Sebrae e Receita Federal. O serviço acontece das 08h às 11h e 14h às 17h

Serão três estandes, um onde haverá um balcão de empregos onde o passageiro poderá deixar o currículo; um do Sebrae para orientação e formalização da abertura de MEI e declaração do imposto de renda atrasada do MEI; um da Receita Federal para orientação dos passageiros que possuírem pendências no CPF junto a Receita Federal.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Estande de Emprego e Empreendedorismo

Datas: segunda-feira (22), quarta-feira (24) e quinta-feira (25)

Local: Estação Ferraz de Vasconcelos, que atende a Linha 11-Coral

Horário: 08h às 11h e 14h às 17h