Estação Estudantes da CPTM recebe ação de saúde nesta segunda-feira (11)

Quem passar pela Estação Estudantes da CPTM na segunda-feira (11/11), entre 10h e 11h, irá receber informações sobre a importância do alongamento físico.



Durante o evento, parceria com o Projeto Acadêmico da Universidade Braz Cubas (UBC), estudantes do curso de Fisioterapia darão orientações sobre os benefícios do alongamento. A iniciativa tem como objetivo educar passageiros e comunidade sobre a importância de adotar essa prática no cotidiano, destacando como o alongamento pode ajudar na prevenção de lesões, na melhora da flexibilidade e no bem-estar geral.



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Ação Importância do Alongamento

Local: Estação Estudantes, Linha 11-Coral

Data: Segunda-feira (11/11)

Horário: das 10h às 11h