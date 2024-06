Estação da Luz recebe apresentação de bandas de Rock nesta quinta-feira (27)

As bandas Spine Shiver e Fibonnatis apresentam seus repertórios para os passageiros que estiverem na Estação da Luz nesta quinta-feira (27/06), entre 12h e 15h. Este será o primeiro de uma série de três shows realizados nas estações da CPTM. A ação é realizada em parceria com a Galeria do Rock.

Ao longo das próximas quintas-feiras, os passageiros poderão ter um gostinho de como será o Festival Franco do Rock, organizado pela Galeria do Rock e Secretaria de Cultura de Franco da Rocha, que acontecerá na cidade de Franco da Rocha nos dias 20 e 21 de julho para celebrar o mês do rock.

Sobre as bandas

A Spine Shiver toca um estilo musical conhecido como Southern Rock – uma fusão de rock com influências do blues, country e folk. A Spine Shiver surgiu em abril de 2018, no interior paulista, e em 2019 lançou seu primeiro single, The Road.

Já a banda de punk rock Fibona77is foi fundada em Francisco Morato. As letras de suas músicas são descontraídas e falam sobre futebol, cerveja e amizade.

Serviço

Festival CPTM/Galeria do Rock

Onde: Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e o Expresso Aeroporto

Data: Quinta-feira, 27 de junho

Horário: Das 12h às 15h